Bola vystresovaná a veľmi sa bála. Lenka Šóošová spomína, čo ju zachránilo pri prvom vysielaní Telerána

Patria k dlhoročným tváram Telerána a na obrazovkách televízie tvoria nerozlučnú moderátorskú dvojicu. Asi len máloktorý divák by si vedel pravidelnú rannú reláciu predstaviť bez Lenky Šóošovej a Romana Juraška. Moderátorka dokonca o necelý rok oslávi v tejto relácii TV Markíza neuveriteľných 20 rokov. Pri tejto príležitosti si preto v rozhovore pre denník Nový Čas zaspomínala na svoje začiatky aj na svoje úplne prvé vysielanie.

Spadol jej kameň zo srdca

To, že sa z vizážistky napokon stane moderátorka, netušila. Pôvodne ňou totiž vôbec nechcela byť. „Vždy som chcela pracovať v Teleráne za kamerou, keďže som umelecká maskérka. Keď ho Markíza začala vysielať, veľmi sa mi páčilo a predstavovala som si, ako to je asi v zákulisí, kto všetko na tom participuje a ako vzniká tento úžasný program,“ rozpamätáva sa Lenka Šóošová.

Po prvýkrát sa pred kameru postavila v pre ňu magický dátum, 12. januára 2005. V ten deň, len v inom roku, sa narodila jej mama a dvanástka je aj Lenkino šťastné číslo. „Dodnes si na to veľmi dobre pamätám, pretože som mala obrovský stres, a tak veľmi som sa bála, ale zároveň som sa nesmierne tešila,“ spomínala moderátorka a dodáva, že keď sa to celé skončilo, mala pocit, akoby jej padol obrovský kameň zo srdca.

Opora Roman Juraško

Už vtedy jej vraj bol veľkou oporou práve Roman Juraško, ktorý už tri mesiace pred Lenkou moderoval. Z oboch sa stala nielen jedna z najlepších moderátorských dvojíc, ale dodnes sú veľmi dobrí kamaráti. „Bola také hravé, milé, veselé dievča,“ povedal pre markiza.sk Roman Juraško na svoje začiatky po boku Lenky Šóošovej. Aj keď ich údajne celé tie roky ľudia zvyknú mylne označovať ako pár, v skutočnosti si popri vysielaní vybudovali nádherné priateľstvo.

Lenka dodnes vníma reláciu ako skvelý projekt, no podľa nej aj ťažký. „Mnohí si možno neuvedomujú, čo všetko za tým je. Je to masa ľudí, ktorí sa snažia našich divákov pripraviť do jedného krásneho dňa,“ uzatvára spomínanie na svoje televízne začiatky.