So spolužiakom sa stavila o tisícku, že bude speváčkou. Známa Slovenka najskôr chcela zachraňovať svet

Už odmalička cítila svoje spojenie s hudbou a každý deň sa zobúdzala s piesňami Mira Žbirku v rádiu. Keď začala sledovať hudobnú stanicu MTV, uvedomila si, že chce byť slávnou. Dokonca sa so spolužiakom stavila, že sa ešte pred svojimi osemnástimi rokmi stane speváčkou. Okrem toho sa však niekedy hrala aj so skúmavkami a verila, že raz zachráni svet. Mala teda na výber - buď sa stane speváčkou, alebo bude kráčať v šľapajach svojej mamky, chemičky. Napokon vyhralo to, čo jej skutočne vždy išlo a na čo mala veľký talent.

Spoznávate dievčinu v ružovom oblečení?

Foto: Instagram J. K.

Článok pokračuje na ďalšej strane: