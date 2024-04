Dostanete až o stovku viac. Zistite, ktorým rodinám by mohli pomôcť peniaze navyše

Rodičov zdravotne znevýhodnených detí čakajú novinky, ktoré by ich mohli potešiť. Medzi jednu z nich, ktoré pred niekoľkými dňami oznámilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, patrí aj zvýšenie príplatku k dôležitému príspevku.

Pokiaľ osobne opatrujete jednu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie, máte nárok na príspevok vo výške 569,00 eur. Ak opatrujete dve alebo viacero osôb s ŤZP, môžete dostať 756,80 eur. Túto sumu môžete v niektorých prípadoch, ktoré ozrejmuje rezort na svojej stránke, zvýšiť o 100 eur.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/John Vid

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš pred niekoľkými dňami avizoval, že tento príplatok by mal rásť, a to dokonca na dvojnásobok. „Po prvé zvyšujeme príplatok k príspevku na opatrovanie detí zo 100 eur na 200 eur, teda zdvojnásobujeme tento príplatok,“ priblížil šéf rezortu.

Ide o jedno z riešení, ktoré by mali čo najskôr pomôcť rodičom zdravotne znevýhodnených detí. Projekty aj potrebné legislatívne zmeny sa podľa ministra spustia tak rýchlo, ako to pôjde. Všetky opatrenia budú pritom platiť do 1. januára 2026, kedy má byť spustená komplexná reforma v sociálnych službách.