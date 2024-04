Medvedica utekala priamo naňho, preto sa rýchlo pakoval. Ján Tribula radí, ako sa v Tatrách vyhnúť šelmám

Mrzí ho, že medvede sú jednou z nosných predvolebných debát a zbytočne to podľa neho rozdeľuje spoločnosti. Ján Tribula pre Markízu otvorene prehovoril o tom, že aj on stál zoči-voči šelme. Obľúbený moderátor a skúsený turista preto poradil, ako sa medveďom v Tatrách vyhnúť.

Stihol dobehnúť

„Bolo to pár rokov dozadu. V Tatrách, v Starom Smokovci bola problémová medvedica s malými a zásahový tím sa ju snažil odplašiť z intravilánu a vlastne ja som to monitoroval a nakrúcal s kamerou aj s mojím kolegom a mali sme pocit, že sme na bezpečnom miest,“ spomínal si na moment. Medvedica sa však aj s malými rozbehla priamo na nich. Vtedy markizák vedel, že mu môže ísť o život, preto s kameramanom začali utekať.

„Tak som sa riadne rýchlo pakoval z toho miesta. Utekala na nás. Bola tma, určite nás cítila, ale, našťastie, stihli sme dobehnúť do auta, Keď sme už sedeli v aute tak ‚prefrndžala‘ okolo nášho auta,“ prezradil Janko. Keď sa ho ľudia pýtajú, či nosí v Tatrách pri sebe rolničky, aby odplašil medveďa, s humorom odpovedá: „Odkedy sme našli medvedí trus a v ňom bola rolnička, nie.“

Ako sa vyhnúť medveďovi v Tatrách

Ako spomínal pre Plus 7 Dní, s medveďom sa stretol v Tatrách veľakrát, no mal šťastie, že ani raz nemal potrebu merať si s moderátorom sily. „Vopred je totiž jasný víťaz. Teraz sa bojím, aby medvede neboli jednou z nosných predvolebných tém. Lebo rozdeľujú spoločnosť. Podľa mňa by o prípadnej regulácii mali rozhodnúť výsostne odborníci, ktorí majú dáta,“ vysvetlil Janko.

Podľa neho nie je najrozumnejším spôsobom strieľať medvede, lebo sa údajne premnožili. Dôležité je, aby sa ľudia v prírode správali zodpovedne a ponúkol aj rady, ako sa vyhnúť medveďovi v Tatrách.

