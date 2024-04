Nikdy nezabudnem, odkazuje do neba smutný Vilo Rozboril. Mamičke Helenke pred rokmi zmenil život

„Nikdy nezabudnem na okamih, keď si sa po operácii pozrela do zrkadla a začala si sa smiať so slovami: ja sa konečne vidííím,“ zaspomínal si Vilo Rozboril na moment, keď so svojím tímom zo Siedmeho neba podal pomocnú ruku mladej Helenke zo Záhoria. Hoci jej nákladným zákrokom zmenili život, osud jej cestu na tomto svete ukončil priskoro.

Dojemný odkaz

Do neba jej posiela dojemný odkaz. „Pred šiestimi rokmi, v apríli 2018, bola jednou z hrdiniek Siedmeho neba Helenka. Mala, chúďa, osemnástky dioptrie, prakticky nevidela,“ napísal na svojom Facebooku Vilo Rozboril, ktorý sa už dlhé roky spája s pomocou ľuďom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ViloRozboril/posts/pfbid0bYTynAWsUAarcsNjBGqx6oGD8xJwsfnBUrPR1MfhnfeQgVjV5h7SW4Lp547QkbMjl

Inak to nebolo ani v prípade Helenky, ktorej vďaka nákladnému chirurgickému zákroku vrátili zrak. „Helenku to doslova vrátilo do života. Pred desiatimi mesiacmi sa jej narodila dcéra Jasmínka, vytúžené dieťatko,“ dodal moderátor.

Vyhasnutý život

Hoci si začínala plniť všetky sny, žiaľ, jej život náhle vyhasol. „Včera sa pri Skalici stala tragická dopravná nehoda, stret osobného auta s kamiónom. V aute bola práve Helenka aj so svojou dcérkou. Helenka nehodu neprežila, bola na mieste mŕtva. Malá Jasmínka prežila a je v starostlivosti lekárov. Hrozná tragédia. V sekunde vyhasol mladý život a dieťa prišlo o maminku,“ dodal Vilo.

Jej nečakaný odchod na večnosť ho poriadne zasiahol. „Helenka, spomínam na teba a na tvoj krásny ‚záhorácky‘ humor. Odpočívaj v pokoji. Rodine vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Vy, ktorí si ju z relácie pamätáte, venujte Helenke tichú spomienku,“ uzavrel Vilo Rozboril.