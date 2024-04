Užíval si slávu, keď ho zasiahla krutá rana. Búrlivák Robo Šimko našiel životnú pohodu pri staršej Zuzke

„Nikdy som nebol šťastnejší,“ rozžiari sa dnes Robo Šimko, keď si predstaví svoju manželku Zuzanu a dcéru Rebeku. Bývalý superstarista a líder kapely Massriot to po skončení speváckej súťaže nemal ani zďaleka ľahké a osud aj život mu prichystali niekoľko tvrdých úderov. Hoci si spočiatku ako mladý hudobník užíval slávu aj úspech a aj vďaka tomu získal nálepku búrliváka, iba tri roky po súťaži mu náhle zomrel milovaný otec.

Nefungovalo mu to ani v súkromí a manželstvo s jadrovou fyzičkou Lenkou skončilo po štyroch rokoch. Zabúdať na problémy sa snažil pri cestovaní, no životný pokoj a šťastie našiel nakoniec pri o deväť rokov staršej Zuzke. A napriek tomu, že s kapelou zažil veľký úspech a slávu, životnú pohodu by za to už vraj nevymenil.

Benjamín rodiny

Rodený Rožňavčan sa narodil do rodiny ako tretie a najmladšie dieťa. No s oboma staršími súrodencami, sestrou Erikou aj bratom Jožom, si vždy výborne rozumel a sám vraj podľa mamy Alžbety nebol rozmaznaným dieťaťom. „Valibukom bol, už keď sa narodil. Mal vyše štyroch kíl. Pre nás bol celý život niečo ako doping,“ povedala o synovi pre Korzár.

O hudbu vraj ako ako malý chlapec príliš záujem nejavil, skôr ho bavilo stavať kostoly a rôzne domy z kociek na hranie. „Vždy sa priplietol tam, kde som bola ja, hoci aj v kuchyni k mojim nohám a staval z kociek. Potom som už len musela dávať pozor, aby som do toho nezakopla, lebo vtedy strašne plakal,“ zaspomínala si Robova mama a dodala so smiechom: „Ešte aj záhradu nám rozryl.“

Nevedel od obrazovky odtrhnúť oči

Robo síce vyštudoval stavebnú priemyslovku, no začalo ho to ťahať k muzike, ktorá sa napokon stala jeho veľkou láskou. A keď ho kamarát Laci prihlásil do tretej série speváckej súťaže Superstar, šiel na konkurz. „Nevedel som vtedy od obrazovky odtrhnúť oči,“ spomínal v rozhovore pre mesačník Emma na obdobie, keď mal 15 rokov a v televízii bežala úplne prvá séria Superstar.

V súťaži sa umiestnil na treťom mieste a bol najlepší z chlapcov. Po skončení šou tak prišla sláva a úspech a Robo vtedy ako mladý hudobník so svojou kapelou Massriot veľa koncertoval. Žil nespútaným a búrlivým životom a užíval si na výslní.

Z výslnia na dno

Netrvalo však dlho, keď mu osud aj život prichystali jednu z prvých veľkých životných rán. Len tri roky po súťaži totiž odišiel na večnosť Robov milovaný otec a speváka to položilo. Uzavrel sa a s kapelou nekoncertoval.

