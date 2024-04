Expertka na upratovanie: Uteráky sú rajom pre baktérie. Mali by ste ich prať oveľa častejšie, ako si myslíte

Meniť ich po jednom použití je prehnané, mať ich týždeň je zas pridlho. Aj keď je uterák prvá vec, ktorú ráno v kúpeľni použijeme, len málokto pri otázke, ako často by sme ho mali prať, odpovie bez zaváhania. Keďže uteráky môžu mať vplyv aj na naše zdravie, malo by to byť oveľa častejšie, ako si možno myslíte.

Napriek tomu, že ich používame po umytí celého tela, neznamená to, že ich neznečisťujeme. Uteráky totiž fungujú ako prirodzený „šmirgeľ“ na našej pokožke a keď sa do nich utierame, v ich štruktúre sa zachytávajú tisícky odumretých buniek kože.

Raj pre baktérie

„Na uterákoch možno nájsť rôzne druhy baktérií, pretože tieto predmety sa často používajú a sú vystavené vlhkosti a kontaktu s ľudskou pokožkou,“ upozorňuje pre britský Mirror expertka na upratovanie Polya Petrová z upratovacej spoločnosti. Medzi najčastejšie príklady baktérií, ktorým sa darí práve na uterákoch, patria napríklad s tafylokoky, e . coli, salmonela, e nterokoky, klebsiella pneumoniae.

Foto: Freepik, @katemangostar

Šírenie týchto baktérií, ktoré môžu mať za následok rôzne kožné či dýchacie problémy, závisí podľa odborníčky od faktorov ako napríklad úroveň vlhkosti vo vašej kúpeľni, teplota či ďalší druh prítomných baktérií.

„Tieto baktérie sa môžu rýchlo množiť, ak im poskytneme ideálne podmienky, pričom ich počet sa môže každých 20 minút zdvojnásobiť, ale pravidelné pranie uterákov a správne sušenie vám môže pomôcť kontrolovať ich rast,“ vysvetlila. Odborníci uviedli postup, ako na to.

Časté pranie aj správne skladovanie

