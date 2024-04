FOTO: Žili tak, že radšej chceli zomrieť. Nevidiace trojičky zachránil muž s rovnakým hendikepom

Leo, Nick a Steven sú trojičky, ktorým sa pred 14 rokmi otočil život o 180 stupňov. Nevidiaci bratia dovtedy žili len s mamou, každý deň si v pomyselnom zozname odfajkli tú istú rutinu a bez náznaku nádeje, že sa niečo zmení, sa večer uberali spať. „Bolo to také zlé, že som chcel zomrieť. Je to jedno z rozhodnutí, pri ktorom som rád, že som ho neurobil, pretože by som prišiel o všetko, čo nasledovalo,“ otvoril sa Nick magazínu People.

Nemohli vychádzať z domu

Súrodenci sa narodili o tri mesiace skôr, ako mali a na svet už prišli bez zraku. Napriek tomu, že sa ich mama snažila ochrániť pred svetom, sama na výchovu nestačila. V tom čase mala dve práce, aby rodinu zvládla uživiť. O chlapcov sa prehnane bála, mali dovolené ísť len do školy, z nej sa museli hneď vrátiť domov a celý deň ostať vnútri.

„Túžil som ísť von a hrať sa v snehu ako všetci ostatní. Cez okno som počul deti. Počuli sme, že sa bavia,“ rozpamätal sa Leo a dodal, že do siedmich rokov bola pre chlapcov najväčším zážitkom návšteva parku a McDonaldu. Ostatným deťom prišli ako čudáci a nevyhli sa ani šikane. V tom čase sa už o nich dopočul Ollie Cantos, ktorý cítil, že sa s chlapcami musí stretnúť.

Cítil, že ich musí stretnúť

Ollie je prvý nevidomý človek, ktorý sa stal členom rady v jednom z kalifornských miest, pôsobil tiež ako právnik a spolupracoval s tamojším ministerstvom školstva. Aj napriek svojmu hendikepu žije plnohodnotný život, preto sa stal dokonalým vzorom pre nevidiace trojičky. Keď dnes spomína na deň, keď ich prvý raz stretol, do očí sa mu tlačia slzy.

Chlapci predtým nikdy nestretli nikoho, kto by bol nevidiaci a pred sebou mali pochmúrnu budúcnosť. „Nemôžem uveriť, ako ďaleko sme sa všetci dostali. Keď si predstavím, na akej boli ceste a kde sú teraz, tak som nekonečne vďačný, že sme rodina,“ priznal dojatý otec. S tromi bratmi si totiž časom vybudoval tak dôverný vzťah, že si ich adoptoval.

