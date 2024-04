Chcú, aby ich dcéry vyrastali v modernom svete. Toto sú slávni muži, ktorí bojujú za rovnaké práva žien

Tieto známe osobnosti by boli radi, keby ich dcéry vyrastali v modernom svete, v ktorom budú mať úplne rovnaké práva ako muži.

„Myslím si, že ženy sú lepšie ako muži. Sú omnoho silnejšie,“ povedal v minulosti herec Ryan Gosling. Feminizmus sa netýka len výlučne žien, ale medzi slávnymi osobnosťami sa nájdu aj muži, ktorí sa k nemu hrdo hlásia. Títo herci, hudobníci či dokonca princ bojujú za práva žien, hovoria o rodovej rovnosti a otvorene podporujú svoje kolegyne, partnerky a rodiny.

5. Tom Hardy

Britský herec na filmovom festivale v Cannes v roku 2015 pri propagácii akčnej snímky Mad Max: Zbesilá cesta, kde hrá po boku Charlize Theron a mnohých ďalších talentovaných herečiek, ukázal svoju náklonnosť k téme feminizmu. Po otázke totiž od jedného z kritikov, že ako sa cítil pri práci so „všetkými týmito ženami“, ho okamžite spacifikoval. A odpovedal, že o svojej úlohe v „typicky mužskom akčnom filme“ nikdy nepochyboval. „Nie, ani na minútu,“ zahriakol novinára.

Foto: Wikipedia Commons, Gage Skidmore

4. Kelsey Grammer

„Odjakživa som sa hlásil k feminizmu,“ povedal ešte v roku 2015 Kelsey Grammer pre newyorský magazín The Cut. Predstaviteľ Frasiera z rovnomenného seriálu dodal, že podľa neho feminizmus zahŕňa byť hrdý a cítiť sa pohodlne vo svojej koži ako žena a rovnako by sa muž mal cítiť pohodlne v jeho koži. „S tým žijem. Som obrovským zástancom žien,“ uviedol herec.

3. Ryan Gosling

Kanadský herec, ktorý je otcom dvoch dievčat, sa podelil o svoje myšlienky počas rozhovoru pre Evening Standard v júni 2016. „Nastal čas, aby sme ako muži boli na prijímacej strane. Vyrastal som so ženami, takže som si to vždy uvedomoval,“ povedal Ryan Gosling. „Myslím si, že ženy sú lepšie ako muži. Sú silnejšie, vyspelejšie. Poznáte to najmä vtedy, keď máte dcéry a vidíte, ako rastú a sú čoraz dospelejšie,“ vysvetlil.

