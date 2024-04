Šťavnaté sú aj na druhý deň. Čučoriedkové mafiny od Petry Tóthovej si upečiete už za polhodinku

„Máte pravdu, čučoriedky sú skvelé vo všetkom,“ píše na sociálnych sieťach cukrárka Petra Tóthová. Miluje sladké, je ním každý deň obklopená a ešte radšej ako klasike sa venuje novým receptom. „Najradšej ochutnávam nepoznané. To, čo som ešte nejedla. To, čo niekto upiekol ako svoj koláč. To sú sladké poklady môjho dňa,“ prezradila Evite.

Inšpiráciu nachádza u fanúšikov

Pri tomto remesle podľa nej vôbec nie je najdôležitejší talent, ten tvorí tak desať percent. Cukrárka hovorí, že treba mať lásku k pečeniu, aj keď sa nedarí a disciplínu, lebo tá je tu nesmierne dôležitá. Zvyšok je o tvrdej práci.

Inšpiráciu nachádza práve u svojich fanúšikov. Na sociálnych sieťach im prináša recepty, ktoré doma sami pripravujú a preto Petru žiadajú o kuchynské rady. Tak uzrel svetlo sveta aj recept na šťavnaté čučoriedkové mafiny, ktoré máte hotové do 35 minút. Ich príprava sa dá stihnúť aj hneď ráno.

Čučoriedky z nich zvyknú vytekať, no podľa cukrárky sa toho netreba báť, pretože vytečená chrumkavá časť krásne skaramelizuje. „Budú skvelé, šťavnaté aj na druhý deň. A keď vám niektoré z nich počas pečenia vytečú, tá chrumkavá časť je moja najobľúbenejšia,“ sľubuje Petra.

Čučoriedkové mafiny podľa Petry Tóthovej:

