Usmej sa, braček, želá si Maximko zo srdca. Krutá diagnóza zmenila život celej rodine, prosia o pomoc

„Najviac by som prial, keby sme sa s bračekom mohli spolu normálne hrať s autami, behať po ihrisku a hojdať sa na hojdačkách, a aby sa na mňa niekedy braček usmial, keď ho budem rozosmievať. Mám ho totiž veľmi rád,“ rozprávajú na portáli Donio rodičia v mene malého Maximka. Chlapček nesníva o drahých darčekoch, ale o zdraví pre svojho brata Matyaska. Tomu osud do vienka nadelil nevyliečiteľný atypický Rettov syndróm a hoci spoločnými silami bojujú, bez pomoci dobrých ľudí to nezvládnu.

Na úrovni dvojmesačného bábätka

„Keď na brata zavolám, tak sa na mňa vôbec nepozrie a nerozumie ničomu, čo mu hovorím. Veľmi rád by som sa s Matyaskom hral, ​​ale on nijako nepoužíva ručičky, aby si mohol vziať nejakú hračku. Baví ma sa hrať na ‚schovku‘, ale braček nevie liezť po štyroch, ani chodiť,“ pokračuje Maxim. Jeho trojročný brat síce vyzerá ako zdraví rovesníci, no podľa psychologického vyšetrenia je na úrovni dvojmesačného dieťaťa s hlbokou retardáciou.

Matyasko. Foto: Donio.cz

Nereaguje na zavolanie, nenadväzuje očný kontakt a ani na chvíľu neudrží pozornosť. „Je mi strašne ľúto, že sa v poslednom čase stále hryzie do rúk a robí si veľké modriny. On totiž vraj skoro necíti žiadnu bolesť a rodičia sa boja, aby si napríklad neuhryzol prst,“ pokračujú rodičia v mene staršieho Maxima. Ten síce stavu svojho bračeka nerozumie, no snaží sa im s nim všemožne pomáhať.

Pomoc pre Matyaska Ak by ste chceli rodine malého Matyaska pomôcť aj vy, môžete prispieť prostredníctvom zbierky na stránke Donio.

Jeden z päťdesiatich

Čoraz viac ho však trápi to, že mu rodičia nedokážu venovať dostatok svojho času. Musia totiž s Matyaskom často jazdiť do nemocnice na rôzne vyšetrenia alebo rehabilitovať. Ako dodávajú, toto ochorenie sa inak vyskytuje výhradne u dievčat zhruba od šiestich mesiacov života a u chlapcov nie je preto veľmi preskúmané.

