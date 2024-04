Nazvali ho kacírom, no zastal sa ho jeho predchodca. Pápež František našiel podporu na nečakanom mieste

Uviedol to v novej knihe.

Pápež František našiel podporu svojho názoru na občianske partnerstvá párov rovnakého pohlavia u svojho predchodcu Benedikta XVI. Uviedol to v novej knihe, ktorá vyšla v utorok v Španielsku. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje TASR.

Benedikt sa ho zastal

František priniesol tieto odhalenia v knihe „Nasledovník“, založenej na rozhovoroch, ktoré s ním viedol novinár Javier Martinez-Brocal. Potvrdil v nej nesúhlas katolíckej cirkvi s LGBT manželstvami, opakovane však uviedol, že páry rovnakého pohlavia majú právo na právnu ochranu zákonmi o občianskych zväzkoch.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Väčšia otvorenosť k LGBT komunite je jednou z najvýraznejších čŕt 11-ročného Františkovho pontifikátu, na rozdiel od jeho predchodcu Benedikta XVI. Napriek tomu František uviedol, že sa ho Benedikt zastal pred skupinou nemenovaných kardinálov, ktorí sa k nemu prišli sťažovať na Františkove „kacírstvo" ohľadom občianskych zväzkov.

Žiadne nezhody

Ako píše František vo svojej novej knihe, „kardináli prišli k Benediktovi domov a obvinili ma pred ním z podpory manželstva osôb rovnakého pohlavia“. František v knihe poprel, že by mal akékoľvek osobné nezhody so svojím predchodcom počas bezprecedentného „obdobia dvoch pápežov“, teda v čase od odstúpenia Benedikta XVI. z úradu v roku 2013 až do jeho smrti v roku 2022.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.