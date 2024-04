Urobte si plnený vyprážaný hermelín ako od šéfkuchára. Zdeněk Pohlreich v recepte nepoužíva litre oleja

Nikdy sa netajil svojim ráznym názorom na vyprážaný syr v reštauráciách, no ako dieťa ho miloval. Šéfkuchárovi Zdeňkovi Pohlreichovi na tomto národnom jedle dnes prekáža zásadná vec a tou je enormné množstvo oleja, ktoré sa na jeho prípravu používa. Vo svojej knihe Super jednoduše bez masa sa podelil o recept na plnený vyprážaný hermelín, ktorý nemusíte smažiť v litri oleja.

Jediná istota v Československu

„Vyprážaný syr s tatárskou omáčkou, to tu bude navždy. To je tromfové eso, tým sa smečuje,“ povedal v minulosti ironicky pre iDnes. To nebolo jediné médium, pre ktoré sa obľúbený šéfkuchár o vyprážanom syre rozhovoril. „Ako chlapec som ho miloval! Ako všetci ostatní, vyprážaný syr bol v Československu jednou z mála istôt,“ priznal so smiechom aj pre Aha online.

Ako už niekoľkokrát dokázal, tradičným jedlám stačí niekedy pomôcť úplnou maličkosťou a z chodu starých mám sa razom stane moderné jedlo 21. storočia. To spravil Zdeněk Pohlreich aj s typickým vyprážaným hermelínom.

Vyprážaný syr podľa jeho slov môže byť aj taký, po ktorom sa v noci nebudete budiť s ťažkými pocitmi, čo ste to urobili svojmu žalúdku. „Vyprážaný syr tu je navždy, to je nové národné jedlo, o vyprážanom syre vždy platilo, že sa na ňom nedá nič pokaziť, blbý nápad to nie je, ale dosť záleží na tom, z akého oleja to vylovíte,“ zasmial sa šéfkuchár, ktorý sa o jednoduchý recept na lahodný vyprážaný hermelín podelil vo svojej knihe.

Plnený vyprážaný hermelín podľa Zdeňka Pohlreicha

