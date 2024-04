Stačí vhodiť mincu a vykotúľa sa vám pravý med. Vynález včelára Michala si ľudia nevedia vynachváliť

Medomat namontoval priamo do oplotenia svojho domu.

Káva, minerálky, cukríky či mliečne výrobky. To všetko zvykneme nachádzať v potravinových automatoch. Mladý konštruktér Michal Imrich z Kapušian však pred pár dňami prišiel s vynálezom, ktorý na Slovensku ešte nebol. Ako aktívny včelár si totiž do oplotenia svojho domu nainštaloval tzv. medomat, teda prístroj na nepretržitý výdaj pravého včelieho medu. Novinku si ľudia nevedia vynachváliť.

Pohár medu na počkanie

„Inšpirovalo ma video spred šiestich rokov, na ktorom bolo prezentované niečo podobné. Išlo o prístroj v Čechách, ktorý som najprv chcel kúpiť, aby som to využíval, no nevedel som ho nikde pozháňať. Tak som si stroj vymyslel sám,“ povedal pre Prešovský Štandard s úsmevom Michal, ktorému včelárske remeslo odovzdal otec s ujom.

Ako vyštudovaný konštruktér však svojim dvadsiatim včelím rodinám do života z času na čas prinesie nejaký technický vynález, ktorý mu uľahčuje život. Ako prezradil pre TV Noviny, úle na lúke napríklad kontroluje cez mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej presne vie, koľko včiel z nich vyletí či naopak do nich vletí.

Premyslený do posledného detailu

Najnovšie však život uľahčil ľuďom, ktorý obľubujú jeho med. „Všimol som si, že najčastejšie chodia ľudia po med večer po práci, niektorí aj v noci. V týchto hodinách by sa k medu asi nikto inak nedostal,“ konštatuje Michal. Do oplotenia svojho domu preto namontoval stroj, do ktorého stačí vhodiť mince a vykotúľa sa pohár čerstvého medu.

