Bola to láska v tieni atentátu na Heydricha. Mamička, zastrelia ma, písala osudová žena Jozefa Gabčíka

Bolo ráno 27. mája 1942. Zastupujúci ríšsky protektor a jeden z vodcov nacistickej Tretej ríše Reinhard Heydrich nasadol do svojho luxusného kabrioletu a zo svojho sídla v Panenských Břežanoch zamieril do Prahy. V tej chvíli nemohol tušiť, že sa už nevráti, pretože naňho čakali dvaja odhodlaní muži - Slovák Jozef Gabčík a Čech Ján Kubiš. O 10:35 čierny mercedes nacistického vodcu pribrzdil v ostrej zákrute, kde už boli pripravení Gabčík so samopalom a Kubiš s bombou. Celá akcia mala trvať len dve minúty.

Heydrichova osudová chyba

Keď sa čierny mercedes blížil k útočníkom, Gabčík vytiahol zbraň, no samopal prestal fungovať. „Pozor, atentátnici!“ zakričal vodič Johannes Klein. Nato Heydrich urobil osudovú chybu a rozkázal Kleinovi: „Zastavte! Okamžite zastavte!“

Automobil zastavil priamo pred Kubišom, ktorý na auto hodil vlastnoručne upravený protitankový granát, ktorý explodoval pri pravom zadnom kolese. Črepiny z výbuchu zasiahli Kubiša do tváre. Obaja Nemci vyskočili zo zničeného auta s pištoľami v ruke. Šofér Klein sa rozbehol za atentátnikmi a začal strieľať po Kubišovi. Ten sa aj napriek zraneniu pozviechal a streľbou do vzduchu si prekliesnil cestu vydeseným davom. Nasadol na bicykel a utiekol.

Heydrich s Kleinom teda začali prenasledovať Gabčíka a strhla sa prestrelka. Heydrich sa o chvíľu začal potácať smerom späť k autu a zranený spadol na jeho kapotu. Gabčík s Kubišom utiekli do bezpečia, Reinhard Heydrich 4. júna zomrel na následky zranení. Atentát, ktorý počas druhej svetovej vojny nemal obdoby, bol úspešný.

Ak by prežil, vojna mohla dopadnúť inak

V okupovanom Česku sa po atentáte strhlo peklo. V prvých dňoch po útoku Nemci vzali mnoho nevinných ľudí ako rukojemníkov. Na výsadkárov vypísali odmenu milión ríšskych mariek. Tí sa zatiaľ úspešne ukrývali v chráme Cyrila a Metoda, kde bolo všetkých sedem parašutistov, ktorí pripravovali celý atentát.

