VIDEO: Koleník po ich vystúpení neskrýval slzy. Jakub Jablonský s Eliškou postavili na nohy celú Inchebu

Každé kolo sa na nich diváci tešia a nikdy nesklamali. „Každý ich tanec je zážitok,“ píšu na sociálnych sieťach fanúšikovia Jakuba Jablonského a Elišky Lenčešovej, ktorí v piatom kole Let's dance predviedli tanec večera. Ich viedenský valčík bol aj podľa porotcov dychberúci. Špeciálny porotca Ján Koleník dokonca neskrýval slzy a dvojici dal maximálnych 10 bodov.

Také ovácie ešte neboli

„Pre mňa je to obrovský zážitok a česť, vďaka tomu, že s Jankom ešte konzultujem tieto veci a je veľmi zlatý vždy a pomôže mi. Ja sa veľmi teším, že sme ho mohli potešiť,“ povedal pred porotou nadšený Jakub Jablonský, ktorý svojím tancom postavil na nohy celú Inchebu.

„Neviem, či si v Let's dance pamätám, že by už v piatom kole boli takéto ovácie,“ priznal moderátor Viktor Vincze, ktorému dal za pravdu aj bývalý kráľ tanečného parketa Ján Koleník, ktorý v nedeľu večer zasadol na štvrtú porotcovskú stoličku.

Dojatý Koleník

„Majte sa pekne, dovidenia,“ smial sa Koleník, ktorý predstieral, že odchádza preč od porotcovského stola. Na Jakuba a jeho tanečnú partnerku nešetril chválou. „Ježiš, nič, ja mám emóciu, asi budú hovoriť iní, lebo ja som ju chcel fakt docieliť dneska a prišla,“ povedal so slzami v očiach obľúbený herec, ktorý neskrýval dojatie.

„Priniesli ste výraz, situáciu, ten príbeh, nehovoriac o obrovskej kvalite, ktorá sa ma dotkla, dotkla sa vesmíru, takže vám veľmi fandím. Absolútne som dojatý, viem, čo je to za drinu sa dostať na takýto level, no nič, keď sa ťa dotkne umenie, tak je to takto,“ povedal Ján Koleník s dojatím v hlase. Tanečnej dvojici odkázal, že im praje postup až do finále, aj keď preňho bolo finále už práve to, čo videl.

