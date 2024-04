Prvýkrát ju Štaidl poslal na potrat, potom sa už nedala. Iveta Bartošová si syna Artura vybojovala

V Prahe ťa zožerú, vravel jej otec, keď opúšťala rodné Beskydy. O pár rokov neskôr sa zdalo, že Iveta Bartošová získala všetko, po čom túžila - kariéru, slávu aj muža svojich snov. Vrchol kariéry česko-slovenskej speváckej hviezdy nastal v zlomovom období 90. rokov, keď žila po boku hudobného génia Ladislava Štaidla. Spoločne získavajú Českých slávikov a zdá sa, že ich úspech nemôže nič zastaviť. Ivete pri mužovi, ktorý ňou vedel dokonale manipulovať, ale chýbalo to najdôležitejšie - bezpečie, rodina a vysnívané dieťa. Pre muža však bola ochotná podstúpiť aj potrat.

Chcela ho, pretože jej rozumel

Skladateľ najväčších českých hitov Ladislav Štaidl mal manželku a tri deti, no keď vytiahol päty z domu, užíval si priazeň kolegýň a fanúšičiek. O aférach jeho manželka Aňa vedela, no stačilo jej uistenie, že to bol iba úlet, pre ktorý neopustí svoju rodinu. To, čo sa nepodarilo predtým žiadnej inej, dokázala až Iveta Bartošová.

Orchester Ladislava Štaidla sprevádzal Karla Gotta, s ktorým ako hostka vystupovala práve Iveta. Štaidl sa do speváčky zamiloval, keď spolu išli na jeden z koncertov. „Išli sme spolu do Álp za ostatnými, kde mal Gott koncert. Rozprávala som mu o celom svojom živote a on ma pochopil a chytil za ruku... Celá som sa rozochvela. Naraz som cítila, že ho veľmi chcem, pretože ma chápe,“ spomínala Iveta Bartošová vo svojej knihe Nemala som sa narodiť.

Dal jej ultimátum

Speváčka bola v tom čase na vrchole svojej kariéry. Vyhráva ankety popularity, stane sa držiteľkou Zlatého Slávika, jej piesne poznajú takmer všetci a po svojom boku má muža, ktorého všetci obdivujú. Napriek tomu jej stále chýba to, po čom túži najviac zo všetkého – bezpodmienečnú lásku, dieťa a rodinu.

So Štaidlom začali spolu žiť v spoločnom dome, aj keď bol hudobník stále ženatým otcom troch detí. Ivete povedal, že sa rozvádzať nebude a že s ňou nechce mať deti. Ako spomínala v knihe Iveta Bartošová: Tichá píseň, Štaidl bol neoblomný a hovoril, že sa rozvedie, až keď jeho dcéra bude mať 15 rokov. Ivete, ktorá v tom čase nosila pod srdcom vysnívané bábätko, dal na výber – buď pôjde na potrat, alebo zostanú spolu.

Uniesol ju opravár

Štaidlovo ultimátum ju nakoniec donútilo absolvovať vo štvrtom mesiaci tehotenstva potrat. „Vtedy som sa nechala prehovoriť a bolo to zlé rozhodnutie. Lekári mi vtedy povedali, že už nikdy nebudem mať dieťa,“ spomínala pre Blesk Iveta, ktorá prežívala najhoršie obdobie. Na úplné dno spadla v roku 1994, keď počas nakrúca prežila románik s hereckým kolegom a Ladislav Štaidl odišiel na tri mesiace do Ameriky. Pri odchode jej medzi dverami stihol oznámiť, že ju navždy opúšťa.

