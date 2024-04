Na Slovensku zostal kvôli láske. Známy bača z reklamy Jevgenij Libezňuk našiel šťastie pri mladej Daniele

Láska hory prenáša a preniesla aj ukrajinského rodáka, ktorý pre ňu kedysi prišiel na Slovensko a tu aj zostal. Jevgenij Libezňuk sa u nás stal obľúbeným hercom - hrá kňaza v megahite Iveta a objavuje sa ako bača v reklame známeho obchodného reťazca.

Vyrastal na Ukrajine, no už viac ako 38 rokov žije v Prešove, kde spolu s druhou manželkou a herečkou Danielou vychovávajú dve deti. Začiatky v cudzom štáte pritom neboli pre herca ľahké. Z dôvodu, že opustil rodnú krajinu, dokonca jeho mama prišla o prácu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/marcelgregatvjoj/photos/bc.AbpYTxJ9eKxo30bPLE0_cWQPJgMVEjUNQ_C8CbX3Kc4xn_qtOLwkMfgipOTZxC7zLdJ9GyzyyqvXIYeSWg-p5jyx7ecZVJqfLwylZbGw0G0feVv8cG1Noq37gqETou25rBHcCBdyJkNRrFpza8AMwJ2d/3112491288996053/?opaqueCursor=Abo66A4Dy3jA22QL-ZIsfVxzEUc9H4Qw1MRXZCyFYIeKEfuLs0LDfkkp1kzXJQdENP6FE6sIlkq_iNh2jazyvs9fxsdpDLK7gTCL7Qp0Hows01TEp8NdTyw56EuR-IsKdR2tTcekiqGmYr0q0J92fxv4UiJ74-ZnOj-vPESH549rV9bEOiz7bjWi8Ivd1d9IrmYwIuzHK5VGgEt7ScPHHmOPkHyofC7Xm43J-2WvG70WTlxUMpUqUWdg6N0FzFtnRpLd3w31SjG_jRmkys-ZhO4_XT-PL4nqspgJBPBKAJiLENRruH2BifHTSs2PyQ_ICrRVhSZzif6BjMuMRPtJDYB1MqveCPOw_g4s2P4SZUOatcqAf2Nt6y0P6BgUrC28ywABhvzSIRklK4qAacSWkxS0ycBq0seC3qnakRhWu6uU59E-OIxgflFYayMUUwfeqD6I8AAq1jvlYXovZBQGhRJnBRJ_haHO6dpklZZwOIfiG2cQ02p3AwynpdgtLZonfIBtPuGXs2vqPVa_-yuh8Thyp0ZFnGpRaNaXX_c7bm8NYkWC_hda1lvkreTO6CXpTKANPK78pAkoFMCgln3ZUMOxh6P9VcUw3WmidRTgcbN2-6ruAFlXQy-5ABXNyqZueNGwCzYzfrXecig-MRlyGFe3

Z pilota herec

Keď rozpráva, mnohí si pre jeho prízvuk myslia, že je Rusínom, no nie je to tak. Herec Jevgenij Libezňuk sa narodil a vyrastal na Ukrajine v meste Kicmaň, ktoré je od našich hraníc vzdialené asi 420 kilometrov. Ako dieťa chcel byť vojenským pilotom a s humorom hovorí, že asi preto, že chcel ísť čím skôr do dôchodku.

Ako spomínal pre Život, na leteckú školu ho neprijali pre šelest na srdci. Nakoniec sa prihlásil na divadelný inštitút, kde išla aj jeho spolužiačka, ktorá ho presvedčila, že musí ísť na skúšky s ňou. Rodičia podľa jeho slov nemali nič proti, pretože si boli istí, že na herectvo ho nikdy neprijmú. Všetkých prekvapil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/RadioSlovensko/photos/bc.Abr9jruIpPNYbMN1jv_4KnCazM51STR1k6mvcHRf-xaXhsmZvNrlZtjDuuAWrjJoz57XnAXy0eB9YZn06AB0M0vwvloSj7Vf420IRjgSAHQ0Q5ZyWvAcKv2ErkbdIgtR4oF8YlZ_FmOwcs_ztwHRyPqX/1730007690413582/?opaqueCursor=AbqVen8lTJWGDHOKhJFxFA7YuMm37D0nJW41NrEuz2cD4LOR0fVzq3ykB0w12H1JsBe_sYunwwWN2CVam_hI-UnIRcrSoTZFLWxfl7CQ8VBF8RJQUMGeL038J5Tf6bsWxxEE1DhaH6P6gr4XwN_olBgWbKbrGKsY15CxmkwBHAGSYZh5mjPtOTHywVcT86_lkPUnHEqjEJrjcE6BfzmmNtpGF_-HREQKeAdigRCjLYO_BsjVXmo3rfOxTYL3MOt2MfCwgz8q-0ut7juV6RxugaF_tY2Ty047wOHPqSmAzy7qJhHVIGJuLbuPyqQDGvFIT3wFfXaWlPrr9aO8eUrD3YDMI2Es4OKGLJ9Uew53aLBBOk-VjR6prdElUI8NXdzyH_gjhu202d3PKTUnXwvoFePDctI7nFrcX4iy80MlXph5VLU2yb7Qvtk1Xcbhnod0TPRhHdD2fr1EOIsksgsFgtRZNFs6w9Z100Z-bMUZg9OnKz6kdrzVvt1186qPEFXwxWxB815iccfEmMo6FrS19L4EzMujHClpIYha6ilOCHG18CsMiVrPfhWLQoIAa6vLzRUzPIS2hQO5sve8TNUugbACLQuhWpG8Iaa7Vd7xaTJLCW6D7TIBNDGaokaJeCkaPum69UD2iUu6dxHMfCC6BzGCbpmesNqr8jX3cZpdiHkqt-m1KH2y63wiPlvw271CNHh88QZjUVsnGdOqmilrbJZl4ltnHxypHQhdH5fjGYuNfw

Láska zo Slovenska

Keď začal študovať v Kyjeve, veril, že jedného dňa bude hrať na doskách v niektorom z ukrajinských divadiel. V škole sa však zaľúbil do Slovenky Tatiany, ktorá zmenila jeho plány. Zobrali sa v treťom ročníku, narodil sa im syn Daniel a po skončení štúdia rozmýšľali, kde začne ich kariéra.

Zvíťazilo Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove – jediné divadlo na svete, kde sa hrá v rusínskom jazyku. V tom čase bolo ukrajinským národným divadlom. Aj keď Jevgenij túžil zostať v Kyjeve, nevedel ako. „V tom čase tam však mohol človek zostať, len ak mal v Kyjeve trvalé bydlisko. A to dostal len vtedy, ak mal zamestnanie. Bol to proste bludný kruh,“ hovoril v rozhovore pre Pravdu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rusyn.sk/photos/bc.Abq29-t8IGB8HTQStXp8VX7tYz1sN0JdRgg06zNQ_ATGGukmLaDH-CCy541LiPCgPCa7DCHBoSdUSgalnbwVSISF85AG87c-AF5MkYRabtN-1M3_KZ4JPhB-Tvj6jYWi8YIqeqUxb77pDSxkm9ABoXT7/735939383270272/?opaqueCursor=Abr9bvAdcmH88gMDCicf43gcOZx0r4FHnhXLn4r74_0-mmP9xhHTRwAakt_4EfGCoDn6j716tghkIHUdfv9oHskkbDQTD1B7kMGUo2Sh8GTgwKG5gzxo3iCxVLVUr4TiV4rzdJj5vhSN1QbwuYoeZdiRJV7jtEQWr2y-nhQ52itx3ryD286rANRldVsp3ktbgRQyH2X72MWh6mRI60r7H-B9VgjawQmS8OTrJta8MPnHVvTgZ9lDMiNgm9emb78f4B-U1pTcCfsUQ3foB0uH57TOWVNGxzn2cMEEl2g5rK_XBRXO0vRc3EAY6ffbyWzqaO8XuRwSjoQ4a0zp5_VMdeWPK8Ka2e-rQ3YqoXppY4XKfSTiPnz-xr5GnWuenj68b0-YDjoQHoMWhfV_GLEbqn8JzHGHCsYPClBMHafCB3Sav041yip9GJ_cj_FtYNw15-zS0kExqMPjXDGDRXQmMBG2KOEdF1IPyBBnWy1mGk5zh-LbxdghSBuB2BGO9hGqqj0IITWV9sB8rmtfvLyx7H-nVsGfKXMKTGdXPU8M-7PFKPlTP1O1cdxW1W5byvviMnb-COOOF7hReg_1JK2x4hXZ

V Prešove dostali obidvaja nielen prácu, ale aj ubytovanie v slobodárni. A tak o tom, že začali žiť na Slovensku, rozhodli podľa neho obyčajné ľudské záležitosti. Až po rokoch sa dozvedel, že keď odcestoval, jeho mamu zbavili funkcie, pretože vyštudovaný človek s remeslom podľa vládnej garnitúry nemal utekať za hranice. Hovorili mu, že je zradca. Aby mohol ísť zo Slovenska domov na Ukrajinu, musel dostať oficiálne pozvanie od mamy a až potom mu dovolili vycestovať. Ani nový život v našej krajine nebol preňho jednoduchý.

Ako sa naučil slovenčinu

Článok pokračuje na ďalšej strane: