Najlepšie kapustové fliačky na svete varí mama Maroša Kramára. Čaro im dodáva nečakaná ingrediencia

Vrátil sa do čias detstva a zaspomínal si na jedlo, ktorého sa nevedel nabažiť. Herec Maroš Kramár prezradil, ktorý pokrm svojej milovanej maminy by vedel jesť znovu a znovu. A hoci recept ovláda, priznáva, že tak dobré kapustové fliačky, ako robí jeho mama, by pripraviť nevedel.

Najlepšia kuchárka na svete

Maroš Kramár s varením nie je veľmi stotožnený, hoci vraj variť vie. A práve spomínané fliačky sa mu nikdy nesprotivia. „Mamine domáce fliačky s kapustou som mohol jesť stále dokola a bez hanby si ich vypýtam aj dnes. No keby som, nedajbože, neobstál, poradím si s nimi sám,“ vraví s úsmevom známy herec. Dodáva však, že on ich má rád na sladko, hoci mnoho ľudí tento pokrm pozná iba na slano.

Pre Dobré jedlo prezradil recept, aby z neho mohol čerpal každý. Priznáva však, že tak, ako ich dokáže urobiť jeho mama, to on nevie. „Pri akejkoľvek snahe ich však nikdy neurobím, ako to dokáže moja mama. Ona je nepochybne tá najlepšia kuchárka na svete! Svojimi fantastickými fliačkami mi spravila radosť kedykoľvek. Vždy museli byť bohato posypané práškovým cukrom,“ dosvedčil úprimne Maroš Kramár.

Recept na kapustové fliačky ako od mamy Maroša Kramára:

