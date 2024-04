Takmer sa mu z nich ani neušlo. Jednoduché zemiakové vafle od Juniora si vychutná celá rodina

Varenie je preňho relax, ale nechať si navariť je zážitok. Moderátor Milan Zimnýkoval alias Junior bol už súčasťou nejednej kulinárskej šou a mnohí vedia, že toto remeslo mu vôbec nie je cudzie. Má rád zaujímavé kombinácie chutí, hovorí, že je „všežravec“ a nedá dopustiť ani na kuchynské experimenty. O svoje recepty sa delí aj na sociálnych sieťach, kde nedávno zverejnil recept na skvelé zemiakové vafle.

Varí viac ako manželka

„Milujem, keď ochutnám niečo, čo poznám sto rokov a zrazu je to v modernej verzii,“ prezradil v minulosti magazínu Menučka. Veľmi rád pracuje s rascou či bobkovým listom a svoje recepty si nevie predstaviť bez cibule, cesnaku, masla či petržlenovej vňate.

Doma zvykne v kuchyni tráviť viacej času ako manželka. Nie je to však preto, že by v tom bol lepší, svojej žene chce len ušetriť čas. „Neberiem to tak, že som hrdina. Varím preto, aby ona nemusela,“ vysvetlil RTVS.

S receptom na jednoduché zemiakové vafle sa podelil aj na sociálnych sieťach. Sám by doňho pridal aj kôpor, no keďže varil pre svoju polovičku a dcéru, vynechal ho. „Moje dve ženy mi zjedli päť porcií, mne zostala jedna, aspoň na video,“ zavtipkoval Junior na svojom instagramovom profile.

Zemiakové vafle podľa Juniora

Recept nájdete na ďalšej strane: