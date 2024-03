Bude sa smiať, plakať a tešiť. Ján Koleník sa vracia do Let's Dance a hovorí, že má svojho favorita

„Ja v tých porotách sedím už desaťročia a ja som takéto nikdy nevidela,” neskrývala nadšenie porotkyňa Tatiana Drexler, keď prvýkrát v siedmej sérii Let's Dance videla tancovať Jána Koleníka. Obľúbený herec sa stal ultimátnym kráľom tanečného parketu a o rok nato už sedel v porotcovskom kresle. Všetkých fanúšikov zamrzelo, keď priznal, že nebude súčasťou najnovšej série súťaže, no tentoraz sa predsa len v jednom kole ukáže a otvorene priznáva, že už má aj svojho favorita.

Chcel utiecť z Incheby

Ján Koleník od detstva miloval tanec, chodil na súťaže, no o jeho talente tušil z fanúšikov len málokto. Keď sa v marci 2022 ukázal prvýkrát v Let's Dance, všetkým vyrazil dych. „Ja som na Slovensku? Ty si sa narodil tu? Určite? Ty si Slovák? Ja som myslel, že Latino Amerika,” smial sa porotca Jorge González.

Obľúbený slovenský herec pritom priznával, že pred tancovaním pred kamerami mal neskutočný stres. „Chcel by som poďakovať Vande, pretože ona si tu so mnou prežila také psychologické okienko. Ja som chcel ujsť z Incheby, bol som nervný, naštvaný, že prečo som sa na to dal. Že komu ja idem čo dokazovať. Ďakujem, že si to so mnou vydržala,” hovoril Janko, ktorého mnohí fanúšikovia tipovali na víťaza a nemýlili sa.

„Ja už len poslednú vetu, že tanec je naozaj prostriedok, ktorý ľudí spája. Tak hľadajme v živote naozaj prostriedky na to, aby sme sa spájali a nie rozdeľovali, aby sme mali vo svete harmóniu, nie aby sme boli v deštrukcii a chaose, ďakujem,“ uviedol v ďakovnej reči víťaz súťaže.

Špeciálne veľkonočné kolo

V ďalšej sérii Let's Dance sa objavil ako porotca, no tento rok sa pri menách porotcov jeho meno neobjavilo. Na neúčasť mal svoje jasné dôvody.

Článok pokračuje na ďalšej strane: