Bez manželkinej pomoci schody nevyjde. Martinovi Malachovskému ale choroba nezobrala chuť žiť

Akonáhle si uvedomil, že to lepšie už nikdy nebude, rozhodol sa robiť si každý deň radosť a plniť si svoje sny.

Ona je známa televízna moderátorka, on uznávaný operný spevák. Iveta a Martin Malachovskí patria medzi najstabilnejšie páry na Slovensku a ich láska ustála aj tie najväčšie životné skúšky. Martinovi totiž v roku 2018 diagnostikovali sklerózu multiplex, a hoci si po vypočutí diagnózy poplakal, nakoniec si uvedomil, že musí zostať pozitívny a nebude podliehať čiernym myšlienkam. Každý deň si plní svoje sny.

Veľmi lacná opica

„Stále sa mi točí hlava, zle sa mi chodí, často narážam do nábytku, nemám dobrú koordináciu,“ prezradil pred rokmi pre Hospodárske noviny Martin Malachovský, ktorý o svojej diagnóze hovorí ako o „veľmi lacnej opici“.

Hoci sa dlho usiloval s diagnózou žiť a chorobu pôvodne tajil aj pred kolegami z divadla, nakoniec musel urobiť ťažké rozhodnutie.

„Skúšal som to na javisku zvládať celé dve sezóny. Snažil som sa to nejako ‚prebojovať‘, ale dospel som k záveru, že to nejde. Ľudia si všímajú, že zle chodím," v rozhovore pre Nový Čas v roku 2020, kedy po 28 rokoch s ťažkým srdcom opúšťal Slovenské národné divadlo.

Niekto iný by sa utápal v depresiách

Neskôr sa však rozhodol hrať s kartami, ktoré mu osud nadelil a život si užíva plnými dúškami. „On má jednoducho dni, keď je úplne v pohode, a sú dni, keď sa necíti komfortne,“ prezradila v najnovšom rozhovore pre Plusku Iveta s tým, že stále bojuje s točením hlavy. Pri tomto ochorení to, žiaľ, inak nejde.

Článok pokračuje na ďalšej strane: