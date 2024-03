Svokrovcom dal sľub, za ktorým si stojí. Princ William vedel, že sa život Kate výrazne zmení

Konšpirátori na sociálnych sieťach písali, že má problém s alkoholom, že podvádza manželku a že ich vzťah mieri k rozvodu. Princezná Kate zmietla zo stola všetky konšpirácie po tom, čo v piatok nečakane prehovorila o tom, že jej diagnostikovali rakovinu. Po jej boku stoja nielen tri deti, ale najmä manžel William, ktorý chráni svoju ženu viac ako kedykoľvek predtým. Dôkazom toho je aj sľub, ktorý dal kedysi svojim svokrovom.

Kráľ ju presvedčil natočiť video

Januárová operácia bola podľa princeznej úspešná, no pooperačné testy ukázali, že predsa len ide o rakovinu. „Môj lekársky tím mi preto odporučil, že by som mala podstúpiť preventívnu chemoterapiu a momentálne som v počiatočnej fáze tejto liečby,“ vysvetlila Catherine vo videu natočených v záhradách hradu Windsor.

„Bol to, samozrejme, obrovský šok a spolu s (princom) Williamom sme robili všetko pre to, aby sme to spracovali a zariadili sa s ohľadom na našu mladú rodinu,“ priznala 42-ročná princezná v šokujúcom videu, v ktorom prvýkrát prehovorila o svojej diagnóze. Všetkým, ktorí čelia zákernému ochoreniu, vyjadrila podporu a prosbu, aby nestrácali nádej a vieru. „Nie ste sami,“ odkázala princezná, ktorú podľa kráľovských odborníkov na nakrútenie videa presvedčil jej svokor kráľ Karol III. On sám bojuje v tomto čase s rakovinou.

Sľub princa Williama

„Je o nich známe, že majú k sebe blízko. O britskom kráľovi sa vie, že má Catherine veľmi rád,“ vysvetlila pre Denník N česká expertka na kráľovskú rodinu Irena Cápová, ktorá priznala, že rodina teraz prežíva veľmi náročné časy. „Pre Williama to musí byť obrovsky ťažké,“ povedala otvorene. William však nezabúda na sľub, ktorý dal kedysi svojim svokrovcom.

