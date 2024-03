Po páde z bicykla zostal ležať priamo na koľajisku. V poslednej chvíli mu pomohli až okoloidúci policajti

Kolesom svojho bicykla nešťastne vošiel do električkových koľají, stratil rovnováhu a už o pár sekúnd bezvládne ležal v kaluži krvi. Život zraneného cyklistu v centre Bratislavy zobrala do vlastných rúk až náhodne okoloidúca hliadka mestských policajtov, ktorí si napriek vypätej situácii zachovali chladnú hlavu. Nebyť ich statočnej reakcie, príbeh by mal pravdepodobne smutný koniec.

„Staromestská hliadka si v nedeľu predpoludním všimla ako priamo na električkových koľajniciach na Námestí SNP leží cyklista. Okamžite mu išli na pomoc. Masívne krvácal z ľavého ucha a pôsobil dezorientovane," opisujú dramatické momenty bratislavskí mestskí policajti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/msp.bratislava/posts/pfbid0fYRYWHBAw2yZ9NtGHz9vuNzYSzqa1JsagemQoMQfNwTxxDjrQMMsCNmaJqiJqbSsl

Muža bez váhania presunuli mimo koľajníc do bezpečia, na krvácajúce miesto priložili obväzovú gázu a na pomoc privolali záchranárov. „Bol v šoku, nedokázal spočiatku odpovedať na to, ako sa cíti a či má bolesti," pokračujú záchrancovia s tým, že po chvíli im dokázal opísať, ako sa kolesom bicykla nešťastne dostal do koľají a spadol. „Sťažoval sa na bolesť v ľavom ramene a v časti chrbtice," dodali.

Hliadka mestskej polície sa zranenému cyklistovi venovala až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho následne previezla do nemocnice. Taktiež mužovi prisľúbili pomoc s bicyklom, ktorý mu uschovajú na policajnej stanici až do jeho zotavenia.