Vajíčka namäkko pripravuje po svojom a výsledok je dokonalý. Postup Gordona Ramsayho vás prekvapí

Je neoddeliteľne spojená s množstvom jedla, okrem iného aj s vajíčkami. Reč je o Veľkej noci, sviatku, spojeného s mnohými tradíciami a pokrmami. Či už na vajíčka počas sviatočných dní maľujete alebo nie, existuje skvelý recept na to, ako si ich môžete pripraviť a ponúka ho renomovaný šéfkuchár Gordon Ramsay. Vychutnať si ich môžete nielen počas Veľkej noci, ale aj v iné, možno všednejšie dni.

Neplánovaný výsledok

Hodia sa skvelo na raňajky, no taktiež môžu byť lahodným doplnkom k iným, väčším jedlám. Nie je jednoduché pripraviť ich čo najchutnejšie, najmä ak sa ich snažíme uvariť namäkko. Zväčša dúfame v to, že sa nám na jazyku rozplynie jemný a tekutý žĺtok, no často sa stretneme s úplne iným výsledkom.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Alexander Belov

Svetoznámy šéfkuchár Gordon Ramsay si však z prípravy vajíčka namäkko nerobí príliš veľkú hlavu. Má na to svoj spôsob, ktorý dodržiava krok po kroku. Fanúšikov na sociálnych sieťach však nemilo prekvapil jeden bod v celom procese. Je už len na vás, či sa tomuto kroku vyhnete, alebo ho vyskúšate.

Dokonalé vajíčka podľa Gordona Ramsayho:

