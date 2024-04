Chcel zahodiť vidly a užívať si mesto, no vrátil sa s plačom za mamou. Z obyčajného chlapca je dnes hviezda

Odmalička ho lákalo herectvo, často recitoval aj ťažšie básne, no zároveň doma na Orave pomáhal s hospodárstvom. Preto sa rozhodol na strednej škole venovať rezbárstvu a popri tom bol súčasťou ochotníckeho divadla. Po škole odišiel z dediny do Bratislavy, do mesta, ktoré ho najprv vyplašilo a veľmi pomaly si naň zvykal, hoci doma bol rebelom, ktorý vyvolával bitky na diskotékach. Napokon sa mu podarilo preraziť a stal sa jedným z najznámejších hercov na Slovensku.

