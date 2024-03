Zrazu naňho padlo zo stromu. Fotografa Jozefa prekvapilo zvedavé rysíča, stihol vytiahnuť kameru

Stretnutie, na ktoré sa nezabúda. Presne také uprostred Tatier zažil fotograf Jozef Antol a nenechal si ho len pre seba. Jeho stretnutie s mláďatkom rysa ostrovida si na sociálnych sieťach vyslúžilo obrovskú pozornosť.

Nečakané stretnutie

„V Tatrách sa dajú zažiť aj príbehy, o ktorých sa vám ani nesníva. Niečo za mnou počujem spadnúť, otočím sa a to tento mladý rysík. Neuveriteľné,“ uviedol Jozef pri fotografii, ktorú zverejnil ešte v priebehu minulého roka, no pre zachovanie bezpečnosti presnú lokalitu neuviedol.

Po pár mesiacoch sa fotograf milovníkom Vysokých Tatier prihovoril opäť a podelil sa aj o video z tohto neuveriteľného stretnutia. „Po fotkách z tohto fantastického stretnutia s rysíkom mám pre Vás aj krásne videjko,“ napísal vo facebookovej skupine.

Neohrozil ho

Hoci sa pod príspevkom objavilo mnoho komentárov, ktoré Jozefa kritizujú, všetkých ubezpečil, že malého rysa neohrozoval a po krátkom nečakanom stretnutí sa každý vybral vlastnou cestou. Krátko po tomto zážitku videl aj rysiu matku, ktorá si zvedavé mláďatko odviedla naspäť do bezpečia.

„Do žiadneho rajónu som mu neliezol. To stretnutie bolo tam, kde by ho nikto neočakával. Bola to úplná náhoda, on totiž spadol alebo skočil zo stromu za mňa. Samozrejme som po chvíľke odišiel," vysvetlil v jednom z komentárov autor videa.