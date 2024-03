Kultový román Šógun v novom vydaní aj s krásnou oriezkou

Šógun je kultový historický román o anglickom kapitánovi Blackthornovi, ktorý v roku 1600 stroskotal pri pobreží Japonska, kde ho zajali a on si uvedomuje, že sa dostal do celkom nového sveta. Vzápätí je svedkom prvej popravy harakiri, prežíva neuveriteľné dobrodružstvá a vtiahnu ho do prefíkaných intríg, pretože v hre je titul šóguna, ktorému sa klania celá krajina. Už úvodné strany plavby loďou sú zaujímavé a všetko sa to rozbehne stroskotaním pri brehoch Japonska a zajatím.

Kultový historický román Jamesa Clavella vyšiel v novom krásnom vydaní s oriezkou. Autor píše veľmi pútavo, chytľavo, výborne vystihol japonskú kultúru, mentalitu a tamojšie samurajské zvyky. Geniálne prepojil beletristický príbeh s historickým pozadím, takže vás doslova prenesie do krajiny vychádzajúceho Slnka.

Knižný Šógun má cez 800 strán. Možno sa budete pomalšie rozbiehať, bude trvať pár strán, aby ste sa do príbehu ponorili...no potom sa to stane. Uchváti vás, pohltí, získa si vašu pozornosť a napokon vás nadchne. Povzbudí vašu fantáziu a možno si po dočítaní budete chcieť zistiť o Japonsku ešte viac.

Foto: Ikar

My sa pokladáme za civilizovaný a slušný národ.“ Mariko sa potešila, že sa mohla aspoň trochu uraziť. Aspoň tak zahnala čaro predchádzajúcej chvíle. „Naše zákony sú múdre. Je predsa toľko voľných, prístupných žien, že nijaký muž nie je odkázaný na ženu druhého. Všetky povinnosti ženy sa viažu k manželovi. Ženy majú svoje miesto, muži svoje. Oficiálne môže mať každý muž iba jednu manželku, no okrem nej, prirodzene, celý rad družiek. Napriek tomu sú naše ženy oveľa slobodnejšie ako španielske alebo portugalské. Môžeme si zájsť, kam sa nám zapáči. Môžeme svojho manžela opustiť, dať sa s ním rozviesť. A predovšetkým môžeme manželstvo odmietnuť. Sme paniami svojho majetku, svojho tela i svojho ducha. A ak chceme, môžeme mať aj moc.“

Clavell dokázal vykresliť krajinu vychádzajúceho slnka pred 400 rokmi spôsobom, ktorý vás očarí. Perfektne prepojil dobrodružný a napínavý príbeh s politickým pozadím a intrigami. Ukazuje rozdiely a konflikty medzi vtedajším západným a východným svetom. Pohráva sa s detailmi, miestami doslova maľuje japonskú kultúru, ktorú spoznávate ešte lepšie. Pridáva nečakané zvraty a prekvapivé momenty tam, kde treba. Sprevádza vás fascinujúcou históriou.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Z anglického originálu Shogun preložil Jozef Petro.

Milan Buno, knižný publicista