Natalis získava registrované ochranné známky

Keď sa povie ochranná registrovaná známka, mnohí z nás len mávnu rukou a nevenujú tomu žiadnu zvláštnu pozornosť. My sme tento proces síce vždy odporúčali našim klientom, no keď sa jednalo o NATALIS, nikdy na to nebol čas, vždy sme riešili „dôležitejšie“ veci. Tak to u nás chodilo dlhšie, až kým sme si nevypočuli Michala Pastiera a jeho príklady prúserov veľkých značiek vo svete. Iba pár minút nám trvalo, kým sme tieto informácie vstrebali a uvedomili možné riziká a dôležitosť ochrany vlastnej značky. A až sme sa konečne rozhojdali, podnikli sme prvé kroky k zabezpečeniu nášho loga ako kombinovanej ochrannej známky v Európskej únii.

Napriek tomu, že sa to na prvý pohľad môže zdať iba ako malý krôčik pre našu marketingovú stratégiu, dosiahli sme posun firmy do úplne inej dimenzie. Hodnotenie tohto zámeru zo strany nášho okolia nebolo úplne jednoznačné, dokonca nie všetky reakcie boli pozitívne. Stretli sme sa s mnohými otázkami typu Načo?, Prečo?, Nudíte sa?, Neviete čo z peniazmi?.

Proces registrácie nášho loga

Nenechali sme sa ale odradiť negatívnymi reakciami a dobre sme urobili. Celý proces registrácie bol pre nás trochu stresujúcim dobrodružstvom. S podporou skúsených právnikov, ktorých sme si na túto úlohu najali, sme absolvovali dôkladnú kontrolu dostupnosti obrazovej ochrannej známky a podali žiadosť o jej registráciu. Počas tohto procesu sme narazili aj na nepríjemnosti a námietky zo strany zahraničných spoločností. Veru nebolo nám všetko jedno, no skúsená právna kancelária nám pomohla vyriešiť aj túto situáciu a po takmer štyroch mesiacoch sme dostali kladnú odpoveď z úradu. Zachránili sme náš brand, ochranná známka bola zaregistrovaná. Popravde, všetkým nám odľahlo, po rokoch budovania značky a pozitívnych referencií sme si už len ťažko vedel predstaviť premenovanie našej firmy.

Foto: Natalis

Okrem ochrany vlastnej spoločnosti sme spustili registračné konanie aj pre ďalšie naše produkty. Napríklad aj pre náš informačný portál www.casinosearch.sk, ktorý funguje vo viacerých európskych krajinách. Aj získanie tohto trademarku nám pomôže pri rozvíjaní projektu či ochrane našich domén, do ktorých sme už v rámci SEO a linkbuildingu investovali nemalé sumy.

Získanie ochrannej známky pre nás znamená nielen estetickú zmenu v logu, ale aj zvýšenie dôvery partnerov a klientov v našu spoločnosť. Vďaka ochranným známkam máme právnu istotu a môžeme investovať do ďalšieho rozvoja bez obáv. Našim cieľom je totiž poriadne rozbehnúť naše aktivity v zahraničí, a tam už to bez ochrany duševného vlastníctva príliš nejde. Chceme sa vyhýbať zbytočným sporom a veríme, že tento krok nám otvára dvere pre ďalší rast a rozvoj.