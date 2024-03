Anička mala pol roka, keď jej mama odrezala obe rúčky. Svoj život zasvätila starostlivosti o invalidov

Anička bola zdravé a šťastné dievčatko, no všetko sa zmenilo, keď mala len šesť mesiacov. „Mama mala laktačnú psychózu, schmatla nôž a odrezala mi zaživa obe ruky v zápästiach. To isté sa snažila urobiť aj sestre Libuške,“ spomínala pre český Blesk pred rokmi pani Anna Váchalová z Domažlicka, ktorá sa aj bez rúk dokázala vzoprieť osudu. Dáma, ktorá pred pár dňami zomrela vo veku 92 rokov, vychovala tri deti, pomáhala iným, no život rozhodne nemala jednoduchý.

Zachránil ich jeden muž

Sudičky, ktoré v januári 1932 stáli pri kolíske malej Aničky, k nej neboli veľmi milosrdné. Polročné bábätko a aj jej staršiu sestru Libušku napadla mamička pri záchvate, ktorý bol dôsledkom neliečenej laktačnej psychózy. „Prišla odniekiaľ zvonku domov. Ja som bola v kočíku, mala som pol roka, štvorročná Libuška pobehovala okolo. Starší brat bol v meštianke. Mamička vzala kuchynský nôž a odrezala mi obe ruky v zápästí. Porezala aj seba a tiež Libušku. Tej odrezala jednu ruku do polovice, druhú skoro celú. Potom išla k susedom. Tí okamžite išli pre lekárov,“ spomínala v rozhovore pre český Deník.

Zdravotný stav oboch sestier bol veľmi vážny, no nakoniec prežili. „Zachránilo nás, že nám muž z dediny, ktorý pracoval pre Červený kríž, obviazal zápästie, takže sme nevykrvácali. Lekára priviezol jediný taxi automobil, ktorý bol v roku 1932 v Kedyni,“ spomínala pani Anna, ktorej lekári však ruky nedokázali zachrániť.

Laktačná psychóza, bludy a halucinácie

„Nemohli, to viete, bola som bábätko. Libuške zachránili pravú ruku, ale nemohla ju zovrieť v päsť. Zachránili jej aj ľavú, ktorú nemala takú porezanú, s tou potom všetko robila. Dokonca bola neskôr vyhlásená perníkárka,“ prezradila Anna. O zmrzačené sestry sa po príchode z nemocnice staral starší brat Toník a otec Josef, no nemali to jednoduché, pretože v tom období bola veľká kríza a nemali dať čo do úst.

