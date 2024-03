Bol vymodleným dieťaťom, no v puberte sa vysmieval mame. Z tohto rebela sa stal milujúci otecko

Jeho mama odmalička spievala, hrávala v divadlách aj recitovala, no keď dospieval, k žiadnej z týchto aktivít nemal vzťah. Kým ona každý týždeň sedela pred televízorom so zapnutou Nedeľnou chvíľkou poézie, on spolu s otcom pobehoval po obývačke a smial sa jej, že sa v tom programe zbytočne vyžíva. Všetko však dopadlo úplne inak, ako sa jeho rodičia vtedy nazdávali. Ak si dnes na internete vyhľadáte jeho meno, zistíte, že ide o slovenského herca, moderátora, humoristu a speváka.

Spoznávate ho?

Hádanka. Foto: Reprofoto TV JOJ - Spoveď

