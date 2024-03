Každého zaujímalo len to, prečo nemá vlásky. Vaneske s alopéciou pomohol až jeden dôležitý poznatok

Nikdy nebudem mať také pekné vlásky, aké máš ty, maminka. Touto vetou malá Vaneska Soňu zároveň hnevala aj dojímala. Jej mama nedokázala pochopiť, prečo je svet k ich rodine taký nespravodlivý. Zároveň si naplno uvedomovala, akým problémom, otázkam a pohľadom jej malá dcérka bude v budúcnosti čeliť. Vaneska mala len tri roky a na hlave iba pár jemných vláskov.

Všetko to začalo v momente, keď sa Soňa so svojím manželom Jarkom dozvedeli, že sa stanú rodičmi dievčatka. Neskutočne sa potešili, veď príchod každého vytúženého dieťaťa je vždy požehnaním. Tehotenstvo prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií, obaja sa na svoje budúce životné roly svedomito pripravovali.

Česať vlastnú dcérku

„Ako malá som zbožňovala svoju bábiku a celé hodiny som ju dokázala česať, zapletať jej vrkoče, skúšala rôzne čelenky. Vo vlasoch mala snáď všetky farebné odtiene gumičiek a sponiek. V tehotenstve som na toto obdobie často spomínala a nevedela som sa dočkať dňa, keď budem konečne česať vlastnú dcérku,“ spomína si na obdobie radosti Soňa.

Foto: Bez vláskov, ale s láskou.

Dievčatko s hustými vlasmi a ideálnymi mierami sa narodilo presne na Valentína. Vaneska sa stala symbolom úprimnej lásky, ktorú cítili všetci v jej okolí. Milovať a byť milovanou má teda vpísané do svojho osudu. Prvé týždne a mesiace boli obaja rodičia v opojení radosti zo svojej vlastnej rodiny. Detskou izbou sa začal šíriť detský smiech a šťastie vôkol seba rozdávala aj Soňa s manželom.

Následky šiestej choroby

Po prekonaní šiestej choroby si však Soňa všimla, že jej dcérke začali vypadávať vlasy. „Spočiatku som našla zopár pramienkov na vankúši, vo vajíčku. Nevenovala som tomu zvýšenú pozornosť, lekári mi povedali, že môže ísť o dôsledok detských viróz. V deň prvých narodenín však mala Vanes na hlave iba pár, divne stojacich vláskov, ktoré sme jej ostrihali strojčekom na vlasy,“ povzdychla si mamička.

Stav sa však zhoršoval a čím väčšia Vaneska bola, tým menej vláskov mala. To už rodičov vyrušilo a snažili sa dopátrať, prečo ich dcérka prichádza o vlásky. „Zakaždým nám povedali to isté. Pri horúčke sa to stáva. A vtedy sa roztočil náš kolotoč. Nie vždy totiž strate vlasov predchádzala choroba alebo zvýšená teplota,“ hovorí o náročnom období Jaroslav.

Tie isté otázky, tie isté odpovede. Frustrácia rodičov rástla, no vlásky nie. Pohľady okoloidúcich ľudí a poznámky cudzích ľudí Soňu deprimovali.

„Každého zaujímalo len to, prečo naše dievčatko nemá vlásky. Kým ja som vo vnútri trpela, snažila som sa navonok pôsobiť vyrovnane a silne. Nikdy som sa za svoju rodinu nehanbila, neobmedzovali sme sa a ani sa neskrývali. Malá si obľúbila rôzne čelenky a odvážne, trpezlivo absolvovala mnoho vyšetrení u tých najrôznejších špecialistov,“ povedala. Stále však nebolo jasné, čím bolo vypadávanie vláskov spôsobené.

Ako súvisí zrak s alopéciou

Článok pokračuje na ďalšej strane: