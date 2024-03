Chystáte sa na sviatky domov vlakom? S kúpou lístka neváhajte, zajtra už môže byť neskoro

Obsadenosť najvyťaženejších vlakov počas veľkonočných sviatkov je aktuálne na úrovni 75 %. Doprava bude v tomto období posilnená o 27 vlakov, z toho päť expresných a 22 rýchlikov. Posilnená bude aj kapacita InterCity (IC) vlakov o 28 vozňov. Informoval o tom v pondelok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

„S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami je záujem o cestovanie čoraz vyšší. Voľné miesta sa míňajú už tradične predovšetkým v expresných vlakoch a vlakoch IC na trase Bratislava - Košice, ale aj v medzištátnych rýchlikoch z Košíc do Mukačeva,“ uviedol hovorca.

Najviac obsadené sú aktuálne spoje smerom do Košíc na stredu (27. 3.), a to poobedné expresy Ex 611 a Ex 613. Taktiež aj doobedňajšie expresné spojenia Ex 603 a Ex 605 na štvrtok (28. 3.). Niektoré medzištátne vlaky na Ukrajinu sú už vypredané.

ZSSK cestujúcim odporučila, aby si vopred zabezpečili cestovný lístok a miestenku. „Môžu tak urobiť online cez e-shop, mobilnú aplikáciu Ideme vlakom alebo SMS lístok. Vďaka tomu sa vyhnú čakaniu v radoch pri pokladniciach,“ uzavrel hovorca.