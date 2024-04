Odborník na akustiku: Pre hluk v nákupných centrách si viac solíme jedlo. Problémy sa ukážu až po rokoch

Svetová zdravotnícka organizácia považuje hluk za druhú najväčšiu hrozbu pre človeka, hneď po znečistení ovzdušia. Z výskumov hluku vyplýva, že stravovať sa v jedálenských kútoch nákupných centier podvedome núti ľudí, aby si pokrmy viac sladili alebo solili. O ďalších vplyvoch hluku na ľudský organizmus sa s odborníkom na priestorovú akustiku Petrom Petraškom pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Lucia Fričová.

Každý z nás má inú hladinu citlivosti sluchu. Čo sa dá vo všeobecnosti označiť ako hluk?

Keď sa bavíme o hluku, mali by sme si zadefinovať aj to, čo je zvuk. Zvuk je niečo príjemné a žiadúce pre naše ucho. Hluk, naopak, niečo nepríjemné a nežiadúce, čo nás vyrušuje a nabúrava našu koncentráciu. Vnímanie hluku a zvuku je veľmi subjektívna vec. Čo pre niekoho je hudba, inému môže vyslovene prekážať.

Prečo je hluk podľa WHO druhým najväčším rizikom pre človeka?

Ucho totiž nikdy neoddychuje. Je nám k dispozícii 24 hodín a vníma zvuky v prostredí, aj keď mi spíme. Je to dané ľudskou evolúciou. Veľakrát, keď niečo buchne, vyvolá to v nás ochranný reflex, ktorí našich predkov udržoval v divokej prírode pri živote. Keby ho nemali, tak tu nie sme. Preto keď spíme v hlučnom prostredí, náš nervový systém si neoddýchne a človek sa budí ráno unavený. Keď môžem, každú voľnú chvíľu som v tichu a učím to aj svoje deti.

Vedeli by ste uviesť, na akých miestach sa stretávame s najväčším hlukom?

Keď sa zameriame na vnútorné priestory ako nemocnice, školy, kancelárie, najhlučnejšie miesta sú tie, kde sa nachádza najviac hovoriacich ľudí. Najväčší hluk v priestore totiž pochádza z vravy ľudí. Vytvára sa tam totiž Lombardov efekt alebo takzvaný kaviarenský efekt. V hlučnom prostredí má človek potrebu rozprávať hlasnejšie, lebo má pocit, že ho nie je počuť a rozumieť. Vo vonkajšom prostredí je to najmä dopravný hluk, čiže vlaky, lietadlá a autá.

Môžete mi uviesť príklady hluku na miestach, kde sa bežne pohybujeme?

Keď rozprávam sám, vytváram zvuk na úrovni asi 55 decibelov. Keď rozprávame dvaja, je to na úrovni 58 decibelov. V nemocniciach sa úroveň hýbe na 70 decibeloch, pričom Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre rýchlejšie zotavovanie pacientov 35 decibelov. V školskej jedálni sa hýbeme na úrovni 80 decibelov, čo už je porovnateľné s rušnou ulicou. Skúste sa v takom hluku pokojne najesť.

Hluk v školskej triede je porovnateľný s vyzváňajúcim telefónom, preto je pre deti náročné sústrediť sa a pochopiť, čo im učiteľ vysvetľuje alebo čo od nich chce. Rovnako náročné je to pre učiteľa. Aby ho deti počuli aj v zadných laviciach, musí rozprávať v priemere o 15 decibelov hlasnejšie. Pri prvej či druhej hodine sa to dá, ale skúste to pol dňa. Pri šiestej a siedmej hodine už býva učiteľ unavený, lebo kričanie ho stojí veľa námahy. Preto majú učitelia často problémy s hlasom či srdcovým tepom.

