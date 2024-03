Ona mala 39, on 22 a proti ich vzťahu boli takmer všetci. Zdena a Braňo už desaťročia ukazujú, kto sa mýlil

Ich vzťahu spočiatku nikto neveril, veď prečo by aj. Zdena Studenková spoznala vtedy 22-ročného dirigenta Braňa Kostku v čase, keď bola druhýkrát vydatá. Kvôli mladému kolegovi opustila svojho manžela a svoj nový vzťah musela obhajovať pred svojou dcérou aj mamičkou. To, čo sa vtedy javilo ako románik na pár nocí, sa ukázalo byť skutočnou životnou láskou, ktorá trvá už 31 rokov. Svoje šťastie si však táto dvojica musela vybojovať.

Pri dirigentovi omladla

Herečka stretla dirigenta na začiatku 90. rokov, keď dostala jedinečnú ponuku hrať v muzikáli Pokrvní bratia. „Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že... a toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ priznala Zdena Studenková v markizáckej šou 2 na 1.

V tom čase bola Studenková vydatá za svojho druhého manžela, režiséra Stanislava Párnického, s ktorým mala dcéru Simonu. Ku koncu ich vzťahu však už nebola s manželom šťastná. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... odišla som do iného vzťahu,“ prezradila ešte v minulosti pre Plusku Studenková, ktorá našla svoju životnú lásku v mladom dirigentovi. On mal v tom čase 22 rokov, ona 39. Celá rodina podľa jej slov tvrdila, že sa zbláznila.

Bojovali s predsudkami

„Bola som taká presvedčená o tom, že Braňa potrebujem, že ho chcem, že mi bolo všetko úplne jedno. Rozviedla som sa, súhlasila s tým, že predáme dom, rozdelíme peniaze. Bolo mi úplne jedno, či budem mať kde bývať. Ja som len chcela byť s ním,“ spomínala otvorene na náročné obdobie, keď ich lásku musela obhajovať aj pred vlastnou mamou. Tá totiž vyhlásila, že kým bude Braňo bývať u nej, tak k nej nikdy nepríde. „Trvalo dva mesiace, kým sa s tým zmierila,“ priznala herečka pre časopis Reflex.

Iným ľuďom v ich okolí to trvalo omnoho dlhšie. Studenková sa im spočiatku veľmi nečudovala, podľa jej slov sú v našej spoločnosti silno zakorenené predsudky. „Ak si starý chlap vezme mladé dievča, je všetko v poriadku, keď si staršia ženská nájde mladšieho chlapca, je to pre väčšinu ľudí nestráviteľné. Nezostávalo mi nič iné, ako to ustáť,“ vravela.

Od dcéry si nenechala diktovať

Ten, kto mal s jej novou láskou najväčší problém, nebola jej mama, ale vtedy 13-ročná dcéra. Tínedžerke vtedy Studenková musela priznať, že rovnakým spôsobom v minulosti ona zničila život svojej mamičke Getrúde.

