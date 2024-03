Povedať prepáč manželke Aničke už nestačilo. Lukáša Latináka doviedol alkohol až na prah smrti

Bol ako utrhnutý z reťaze a nič mu nebolo sväté. „Mám za sebou dosť silnú alkoholickú kariéru,“ hovoril v podcastoch otvorene Lukáš Latinák, ktorý si prešiel náročnou cestou. Mladosť obľúbeného herca bola o zábave a množstve alkoholu, vďaka ktorému ho všetci považovali za žoviálneho a zábavného. Možno by sa nikdy nebol zastavil, keby sa v jednom momente neocitol na pokraji života a smrti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152107128018395&set=a.211118153752356

Ako utrhnutý z reťaze

Vyrastal v Hriňovej, kde bol alkohol jednoducho tolerovanou drogou. „Tam sa na to nepozerá tak, že sa deje niečo zlé,“ priznal v podcaste Proti noci Lukáš Latinák, ktorý bol sám svedkom toho, ako alkohol zničil množstvo životov.

„To sa zistí potom rokmi, keď to už máš prepísknuté a už sa ti to dostáva do vzťahu, do súkromia, do práce, do všetkého. A ja si myslím, že som nezostal nič dlžný,“ povedal o období, keď bol alkohol veľkou súčasťou jeho života. Keď prišiel ako mladý herec do divadla Astorka Korzo '90, kolegovia ho spoznali ako uvoľneného a bláznivého herca, ktorý miloval tanec, spev a zábavu.

„Bol si ako utrhnutý z reťazec. Nič ti nebolo sväté,“ vravela v spoločnom podcaste Hovory z Astorky kolegyňa Anka Šišková. Bola svedkom obdobia, ktoré Lukáš Latinák nazval ako „silná alkoholická kariéra“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/usmevonline/photos/t.100045625186075/10152105876396898/?type=3

Bujaré roky

„To boli bujaré roky. Bavilo ma to, hlava fungovala, texty išli, všetko nejako išlo. Nevadilo, nevadilo, až kým príde nejaký zlomový moment alebo strata radosti zo života. Potom je aj jedno, s kým si na tom pive,“ spomínal bez prikrášlenia na náročné časy. Keď ho alkohol doviedol až na prah smrti, povedať manželke „prepáč“ už podľa neho nestačilo.

Článok pokračuje na ďalšej strane: