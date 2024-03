Odborníci na rodičovstvo: Toto je 7 znakov, že vychovávate rozmaznané dieťa. Nebojte sa, dá sa to zmeniť

Nakupujete v obchode len to najnutnejšie, keď začne vaše dieťa kričať, že by chcelo novú hračku. Keď mu poviete nie, začne kričať, že vás nemá rado, rozplače sa a spustí taký krik, že sa na vás otočia všetci ľudia v obchode. A vy presne viete, čo im behá hlavou: „No to je ale rozmaznané decko!“ Ak vám je táto scéna povedomá, nie ste sami. Odborníci na rodičovstvo pre Huffpost uviedli sedem znakov toho, že možno vychovávate rozmaznané dieťa. Prinášajú však aj rady, ktoré má pomôžu zvrátiť niektoré typy správania.

Foto: Freepik

Kto je zodpovední?

„Každé dieťa má svoje dni, rovnako ako dospelí, ale rozmaznané deti sú uviaznuté v režime ,ja´,“ vysvetlila školská psychologička Michele Borbaová, podľa ktorej sa v živote rozmaznaného dieťa všetko točí okolo jeho potrieb, obáv, pocitov, túžob a všetci ostatní sú na druhom mieste.

Klinická psychologička Laura Markhamová napríklad nesúhlasí s používaním výrazu „rozmaznané dieťa“, pretože to podľa nej naznačuje, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku. „Keď sa nad tým zamyslíte, drsné popisy môžu byť trochu nespravodlivé, pretože za rozmaznané správanie sú vo veľkej miere zodpovední rodičia, nie deti. Deti robia len to, na čo ich učíme, k čomu ich vedieme,“ vysvetlila s tým, že ak sme deťom nikdy nenastavovali limity, tak nemôžu byť zvyknuté prispôsobiť sa primeraným pravidlám.

Foto: Freepik

Keď rodičia rozmaznávajú svoje deti, ich úmysly sú často dobré, aj keď podľa odborníkov nesprávne. Doprajú svojim deťom, pretože im chcú poskytnúť ten najlepší možný život a dať im všetko, čo mama alebo otec nemali, keď vyrastali. „Niektorí rodičia sa môžu obávať, že povedia dieťaťu jasné „nie“, zrania jeho city alebo poškodia jeho sebadôveru. Inokedy sú rodičia príliš vyčerpaní na to, aby presadzovali pravidlá – alebo vôbec nejaké stanovili,“ uviedla Borbaová, ktorá spolu s ďalšími odborníkmi uviedla znaky „rozmaznaných detí“.

7. Keď poviete nie, začnú sa hnevať, kým nedosiahnu svoje

Všetky deti môžu prežívať určité sklamanie, ak im rodič niečo zakáže. Ale pre rozmaznané deti je podľa odborníkov obzvlášť náročne brať nie ako odpoveď.

Článok pokračuje na ďalšej strane: