Snaží sa viac ako kedykoľvek predtým. Princ William je pre manželku kotvou a myslí hlavne na jedno

Z lavičky v rozkvitnutej záhrade princezná Kate v piatok večer vyslala do sveta správu, ktorá všetkých šokovala. Oznámila, že má rakovinu a podstupuje preventívnu chemoterapiu. Verejnosť zároveň ubezpečila, že sa má dobre a že naberá na sile. „Bol to, samozrejme, obrovský šok a spolu s (princom) Williamom sme robili všetko pre to, aby sme to spracovali a zariadili sa s ohľadom na našu mladú rodinu,“ priznala 42-ročná princezná, pre ktorú sú teraz najväčšou oporou deti a najmä jej manžel. Kráľovské zdroje pre Telegraph prezradili, ako choroba zmenila ich rodinu.

Ako to povedať deťom

Nepodarená plastická operácia, kóma, ťažké depresie, ale aj útek z kráľovského dvora. To je len niekoľko konšpiračných teórií, ktoré vznikli po tom, čo sa princezná Kate od decembra neukázala na verejnosti. Klebety napokon stopla práve samotná princezná, ktorá v piatok prezradila, že jej diagnostikovali rakovinu a potrebovala čas, aby to spolu s rodinou vstrebala. Najťažšie bolo povedať o všetkom deťom – Georgovi, Charlotte a Louisovi.

„A aby sme ich upokojili, že budem v poriadku. Ako som povedala aj im, cítim sa dobre, každým dňom sa cítim silnejšia, pretože sa sústredím na veci, ktoré mi pomôžu uzdraviť sa; v mojej mysli, tele a duchu,“ vysvetlila vo videu Kate, ktorej poslali podporu ľudia z celého sveta. Hovorca Kensingtonského paláca pre BBC uviedol, že princ a princezná z Walesu sú veľmi dojatí láskavými správami, ktoré dostali po zverejnení diagnózy rakoviny. Najviac hrdý na svoju manželku je však samotný princ William.

William bude kotvou

„Je nesmierne hrdý na odvahu a silu, ktorú prejavila jeho manželka nielen tieto týždne, ale už od januárovej operácie. Vždy robil všetko, čo mohol, aby ochránil svoju rodinu,“ prezradili kráľovské zdroje pre Telegraph.

