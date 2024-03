VIDEO: Taký pár v Let's dance ešte nebol. Tanec Jakuba s Eliškou dostal aj najprísnejšieho porotcu

„Tak toto bol vrchol večera!“ To je len jeden z mnohých komentárov, ktoré fanúšikovia zanechali na sociálnych sieťach po tom, čo videli v štvrtom kole Let's dance tancovať Jakuba Jablonského a Elišku Lenčešovú. Ich cha-cha na kultovú pieseň Smooth Operator dostala aj najprísnejšieho porotcu.

S Milkou Vášáryovou by vyhrali

Kolo lásky sa rozhodol venovať trom učiteľkám, ktoré zmenili jeho život. Jakub Jablonský štvrté tanečné kolo Let's dance odtancoval pre herečku Milku Vášáryovú, Janu Oľhovú a Ivanu Kováčovú „Ja som mal jedno búrlivé obdobie v živote, kedy som mal veľmi radikálne názory a ony mi pomaly a trpezlivo pomohli formovať moje myslenie a vzdelanie,“ priznal obľúbený herec, ktorého k remeslu priučila aj Emília Vášáryová.

„Je to Kubo. Je to radosť zo života sa naňho dívať,“ prezradila pred kamerami Vášáryová, ktorá priznala, že s Jakubom si kedysi aj zatancovala. „Ja som si zranil koleno a vy ste mali vtedy tiež s nohou niečo rozrobené. My sme boli ideálny pár,“ zasmial sa Jakub, ktorý si v dokrútke s Milkou Vášáryovou aj zatancoval. „My by sme to aj vyhrali,“ odkázal s úsmevom. Obľúbený herec vo štvrtom súťažnom kole vyrazil dych nielen svojim profesorkám, ale aj všetkým divákom a porotcom.

Kto je amatér?

„Keď sa pozerám na váš pár, nie je tam medzi vami veľký rozdiel. A teraz sa ťa Eliška nechcem dotknúť, ale kto je profík a kto je amatér? Úprimne, Jakub, si obrovský talent,“ povedal český tanečník a skúsený porotca Let’s Dance Zdeněk Chlopčík, ktorého si diváci pamätajú ako nekompromisného porotcu, no tentokrát nešetril chválou. Talentovanému páru nakoniec dal za ich tanec až deväť bodov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: