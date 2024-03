Kde víťazil Korčok a kde sa viac darilo Pellegrinimu? Zistite, ako vo voľbách hlasovali vaši susedia

Slovensko má za sebou prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa do istej miery skončil očakávane a do istej miery neočakávane. Do druhého kola totiž postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok, avšak viac hlasov získal druhý menovaný. Zatiaľ čo predseda parlamentu si pripísal 37%, Ivan Korčok až 42%. Slovensko je však poriadne rozmanité a ako si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch, výsledky sa podľa krajov líšili.

Pozrite sa, ako hlasovali ľudia v jednotlivých krajoch - Peter Pellegrini zvíťazil v piatich z nich, avšak v celkovom počte hlasov za Ivanom Korčokom zaostal. Ak chcete zistiť, ako hlasovali vaši susedia, informácie o výsledkoch volieb podľa obcí a miest nájdete na stránke Štatistického úradu SR.

Bratislavský kraj

V hlasovaní v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) dominoval celkový víťaz prvého kola Ivan Korčok so ziskom 62,62 percenta hlasov, Peter Pellegrini mal iba 23,27%. V BSK zároveň prišlo k urnám najviac Slovákov, až 61,37 percenta.

Takto hlasovali ľudia v Bratislavskom samosprávnom kraji. Foto: volbysr.sk

Trnavský kraj

Voliči v Trnavskom samosprávnom kraji posunuli do druhého kola prezidentských volieb vo všetkých okresoch s výnimkou Dunajskej Stredy dvojicu Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Korčok dominoval v piatich okresoch kraja, v jednom okrese získali prvenstvo Pellegrini a Krisztián Forró. Korčokovi hlas odovzdalo 100 244 oprávnených voličov, čo predstavuje 42,58 percenta. Na druhé miesto posunuli voliči Pellegriniho, ktorý získal 77 284 platných hlasov, čo je 32,83 percenta.

Takto hlasovali ľudia v Trnavskom samosprávnom kraji. Foto: volbysr.sk

Nitriansky kraj

