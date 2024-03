Vyhrážal sa jej, že príde o deti a nakoniec to aj spravil. Vera Wisterová všetko zvládla len vďaka láske

Prežila ťažké veci, no láska dokázala nemožné. Vera Wisterová, ktorá 30. marca oslavuje 47. narodeniny, je nielen úspešnou moderátorkou, ale aj statočnou mamou. Jedného dňa sa jej synovia nevrátili domov, zmizli a ona nemala žiadnu informáciu, kde sú a či sú v poriadku. Deväť týždňov nemala o nich žiadnu správu. „Neviem, či som niečo v tých prvých dňoch vôbec zjedla, nespala som, ani neviem, ako som prežívala,“ povedala pre Svet Evity Vera, ktorá bola rozhodnutá, že bude o synov bojovať do posledného dychu.

Myslela si, že je slávna ako Madonna

Mala byť učiteľkou angličtiny, ale náhodou sa dostala k médiám. Do študentského rádia potrebovali niekoho, kto im bude zadarmo nahrávať ankety. „Samozrejme, o to nikto nemal záujem, keďže to nie je veľmi vďačná úloha. Ja som sa na to dala. Potom ma oslovil spolužiak z vysokej školy, ktorý pracoval vo VTV, aby som na zahraničnom spravodajstve prekladala správy. Postupom času som začala robiť vlastné reportáže,“ spomínala pre SME Vera Wisterová.

V tom čase mala 16 rokov a myslela si, že sa hneď stala známou. „Keď som po odvysielaní vyšla pred budovu, myslela som si, že som veľmi slávna a keď niekde prehovorím, všetci odpadnú. Že iba Madonna a ja sme tie ozajstné hviezdy. A bola som prekvapená, že aj keď som sa potom snažila rozprávať rádiovým hlasom, nikto ma nespoznával,“ smiala sa pri spomienkach na pochabé tínedžerské roky.

Očaril ju Tásler

Svoje šťastie Vera vyskúšala aj v Austrálii, kde dva roky študovala filmovú a televíznu vedu. Práve u protinožcov sa jej podarilo mať vlastnú rádiovú šou, ktorú robila ako študentka zadarmo. „A viete, kto mi otvoril dvere? Odpadnete. Predo mnou stála identická kópia Jána Baláža z Elánu, tak som mu po anglicky povedala, že vyzerá úplne ako on. A on mi hovorí: A ty si skade? Ja som jeho brat Zdeno,“ spomínala v talkšou Petra Marcina Vera.

Po návrate z Austrálie prerazila aj na Slovensku. Dostala sa tvárou najznámejších rádií a čoskoro sa objavila aj na televíznych obrazovkách. Práca ju nakoniec spojila aj s jej dlhoročným partnerom, spevákom Ivanom Táslerom, ktorý ju podľa jej slov očaril.

