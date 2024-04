Bránil ju, že nestála za rozpadom jeho prvého manželstva. Zlatica a Patrik ukazujú, ako vyzerá pravá láska

Bol učiteľom geografie a telesnej výchovy v Nových Zámkoch, ona začínajúcou hviezdou televíznej obrazovky. Zlatica Puškárová už v roku 1998 sebavedomo moderovala politickú reláciu Na telo, keď do Markízy prišiel na konkurz neznámy pedagóg Patrik Švajda. Vtedy dvojnásobného otca prihlásila na konkurz jeho manželka Slávka, ktorá netušila, že jej partner podľahne čaru nielen moderovania, ale aj mladej politickej moderátorky. Patrik a Zlatica svetu dokázali, že nešlo o žiaden bezvýznamný flirt, ale skutočnú lásku, ktorá drží už celých 24 rokov. Mnohí im to však nepriali.

Z milencov hviezdny pár

Patrik Švajda pracoval v Markíze ako redaktor športu, no jeho kariéra stúpala raketovou rýchlosťou. O dva roky neskôr sa stal moderátorom športových novín a od roku 2000 moderuje večerné televízne noviny. Zlaticu spoznal na chodbách Markízy a aj keď bol vtedy ženatý, romániku nedokázal odolať. Celé štyri roky sa údajne nevedel odpútať od svojej manželky, ale ani od Zlatice, ktorá nikdy nechcela byť tou, ktorá rozbije rodinu.

„Náš vzťah fungoval, viem to ja, manželovi rodičia a vie to aj manžel. Niekto mi ukradol manžela a otca našich detí,“ hovorila pre Život Slávka. Ten sa ale vždy bránil, že s manželkou už nežil a bol to len dôsledok ich vzájomných nezhôd. „Za rozpad manželstva rozhodne nie je zodpovedná Zlatica,“ bránil svoju novú partnerku Patrik.

V roku 2005 sa moderátor rozviedol a aj keď sa vzťah so Zlaticou nerodil ľahko, konečne si mohli užívať jeden druhého. „V živote ma pobozkalo šťastie,“ tvrdí dodnes s úsmevom na tvári Zlatica, ktorá v práci našla životnú vášeň aj životného partnera.

„Sme vyrovnaní partneri a Patrik je jeden úžasne úspešný, vzdelaný a inteligentný človek, ktorý nemyslí len na seba,“ hovorila šťastná Zlatica, ktorej sa každý čoraz viac pýtal na to, kedy bude svadba. Patrik chcel byť tentokrát ale opatrný. „Už raz som bol ženatý a teraz nechcem veľmi dumať nad tým, či to bolo prvý aj poslednýkrát,“ vravel vtedy moderátor. Tvrdil, že sa majú radi bez toho, aby to mali na papieri.

Klebety o nevere

Harmonický vzťah ale podstúpil náročnú skúšku. Na hviezdny pár sa zamerali bulvárne média, ktoré priniesli informáciu, že si moderátor počas tanečnej súťaže Let’s Dance začal románik so svojou tanečnou partnerkou.

