Plány mal všelijaké a jednoducho to nevyšlo. Rasťo Piško sa nikdy neusadil, ale nič by vraj nemenil

Humorista, herec a spisovateľ Rasťo Piško stál pri zrode humoru a satiry v časoch tvoriacej sa samostatnej Slovenskej republiky. Ako spoluautor sa podieľal na príprave a bol taktiež hereckou súčasťou mnohých obľúbených kabaretných a humoristických rozhlasových i televíznych relácií. Uplatnenie si našiel aj v divadle. Humorista teraz oslávil 62 rokov.

Život spojil s umením

Rastislav Piško sa narodil 7. apríla 1962 v Martine. Hoci sa na Strednom odbornom učilišti služieb v Martine vyučil za inštalatéra-kúrenára, napokon svoj život spojil s umením. Ako mladý autor aj herec pôsobil v martinskom súbore Veritas, ktoré patrilo k divadlám malých javiskových foriem. Práve tu si ho podľa jeho vlastných slov všimli profesionáli z veľkého divadla. Dve sezóny (1991 - 1992) hosťoval na pôde terajšieho Slovenského komorného divadla v Martine v inscenácii Sluha dvoch pánov.

Foto: TASR/Tomáš Halász

V roku 1992 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Mestského divadla v Žiline, kde hral v Hájnikovej žene či v inscenácii Motýľom nik nerozkáže, krátky čas pôsobil aj v Bábkovom divadle v Žiline. V roku 1999 stvárnil hlavnú úlohu Kuba v rovnomennom muzikáli v réžii Martina Ťapáka na doskách bratislavského Divadla Nová scéna.

Jeho hlas znel aj z magnetofónových kaziet

Okrem divadla sa súbežne venoval aj písaniu. Od roku 1989 písal do rozhlasových zábavníkov, najmä poviedky, scénky a glosy do banskobystrického Sobotníka. Uviedol, že po revolúcii sa jeho tvorba dostala aj do rúk Stanislava Radiča, ktorý bol začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vedúcim Redakcie zábavných žánrov Československého rozhlasu v Bratislave.

Práve Radič prizval Piška k spolupráci na tvorbe relácie Apropo pre rozhlas (1989) a aj pre televíziu – Apropo TV (1994). Poslucháčom je taktiež hlas talentovaného imitátora Rasťa Piška dobre známy aj z rozhlasových hier ako Stredoslováci či Adamsovci, ktoré v deväťdesiatych rokoch vychádzali na magnetofónových kazetách a tešili sa veľkej obľube.

Satirici sú tu kvôli výsmechu z podvodníkov

S partiou kolegov ako Štefan Skrúcaný, Miroslav Noga, Zuzana Tlučková, Jaroslav Filip a, samozrejme, Stanom Radičom divákov privádzal k smiechu v mimoriadne obľúbenej satirickej relácii Telecvoking (1996). V rovnakom žánri sa Piško predstavil i v ďalších reláciách ako napríklad o 3 štart! (2002) či Vox papuli (2003). Pod mnohé programy sa podpísal aj ako autor scenára.

