Buď si vyberieš mňa, alebo drogy, dala mu na výber. Roberta Downeyho Jr. zachránila láska k silnej žene

O peniaze u Downeyovcov nikdy nebola núdza. Okrem pohodlného života však prominentnej hereckej rodine priniesli aj veľa zla a najmä priehrštia drog. Robert Downey Jr., ktorý 4. apríla oslavuje 59. narodeniny, sa z tohto pekla napokon dokázal vyhrabať - a to aj vďaka žene jeho života.

Obklopený drogami

Robert Downey Jr. nebol prvou hviezdou vo svojej rodine. Jeho otec bol jedným z popredných hercov a známou herečkou bola aj jeho mama. Robert spolu so staršou sestrou vyrastali v Greenwich Village, v jednej z najstarších štvrtí na newyorskom Manhattane. Ako dieťa bol obklopený drogami doslova z každej strany. Jeho otec bol od nich závislý, celé večery trávil tým, že ich buď užíval, alebo sa ich pokúšal zohnať. Keď mal Downey iba šesť rokov, otec mu ponúkol marihuanu.

O tomto incidente neskôr hovoril o osudnej chvíli, ktorú naozaj ľutuje. Vzťah otca a syna bol neskôr celé roky založený iba na drogách. „Keď sme spolu drogovali, bolo to, ako keby mi vyjadroval lásku jediným spôsobom, ktorým vedel,“ spomínal Robert Downey Jr. v jednom z rozhovorov.

Tatko svojho chlapca obsadzoval do malých filmových úloh, ktorých bol autorom. V prvom filme sa jeho syn objavil už ako päťročný a odvtedy všetky jeho kroky smerovali len k jedinému cieľu – stať sa hereckou superhviezdou.

Ničili mu vzťahy

Drogy a závislosť sa niesli nielen jeho kariérou. Pre nich sa dostal do problémov so zákonom a rovnako mu komplikovali aj vzťahy. S herečkou Sarah Jessicou Parker sa dali dokopy v roku 1984, vydržalo im to sedem rokov. Downey Jr. priznal, že veľkú úlohu v rozpade ich vzťahu zohrali práve zakázané látky a alkohol. „Rád som si vypil a mal som problém aj s drogami. Sarah Jessicy sa to vôbec netýkalo, ona bola od týchto vecí na míle vzdialená. Snažila sa mi pomôcť a vždy ju potom nahnevalo, keď som sa nedokázal ovládať,“ priznal herec v rozhovore pre Parade.

Rok po rozchode sa oženil s herečkou Deborah Falconer. Randili spolu 42 dní a do roka sa im narodil syn. Manželstvo však nikdy nebolo harmonické. Neustále konflikty, ktoré súviseli s nekonečnými návštevami odvykacích kliník, rýchlym návratom do sveta drog a na programe bolo dokonca aj väzenie, boli takmer na dennom poriadku.

Druhá šanca na lásku

Falconer ho v roku 2001 opustila a vzala so sebou aj chlapčeka. Skutočný zlom v jeho živote však nastal, keď na natáčaní filmu stretol producentku Susan Levinovú.

