Ich prvé fotky jej roztrhali. Život držal Eriku a Števa Skrúcaného od seba, spojila ich osudová udalosť

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný sa poznali dlho, napokon, ako každý v našom šoubiznise. Kamarátili sa, ale život ich držal od seba. Dlhých šestnásť rokov trvalo, kým si ikonická tvár relácie Smotánka a populárny humorista uvedomili, že patria k sebe. Mnohých tá správa prekvapila, ale ich blízke okolie sa vôbec nečudovalo. Priam dokonale sa totiž k sebe hodili. Prečítajte si ich skutočný príbeh.

Absolventka s krátkou sukienkou

Erika stretla Štefana po prvý raz tesne po vysokej škole. Nastúpila vtedy do redakcie týždenníka, v ktorom dostala za úlohu urobiť rozhovor s Mirom Nogom. Ten bol v tom čase spolu so Štefanom Skrúcaným na vrchole svojej popularity. Nahrávali pesničky a súčasne tvorili aj divácky obľúbené relácie.

Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný v roku 1997. Foto: TASR/Ivan Majerský

Erika zatelefonovala Nogovi a dohodli si stretnutie. Do kaviarne však napokon dorazila celá úderka z relácie Telecvoking vrátane Števa Skrúcaného. „Bolo to naše prvé stretnutie a mala som 26 rokov. Pamätám si, že som prišla v krátkej sukničke a počula som nejaké poznámky už neviem od koho,“ spomínala Erika Judínyová pre Nový Čas. Svoju prácu však brala naozaj vážne a na stretnutia nechodila s cieľom získať si nového muža. V tom čase bola navyše zadaná.

Roztrhané fotografie

O rok na to, v roku 1997, sa so svojim terajším manželom stretli zas. S humoristickou dvojicou sa dokonca ocitla na diskotéke. Večer prebiehal vo všetkej počestnosti, zabávali sa a v tú noc zostrojili aj niekoľko fotografií. Tie na druhý deň objavil Erikin terajší priateľ. „Boli to jediné historické fotky so Števom a frajer mi ich roztrhal. Žiarlil, ale vtedy nemal na čo, boli sme len kamaráti,“ vysvetľovala Erika.

Tým, že Erika kvôli natáčaniu Smotánky navštevovala mnoho spoločenských akcií, Števa vídavala často. Niekedy bol hosťom rovnakých akcií, inokedy ich sám moderoval. Stali sa priateľmi, ale nikto z nich ani na chvíľu nepomyslel na to, že by túto hranicu mali niekedy prekročiť.

Foto: Profimedia

Vždy, keď sa stretli, mali svojich partnerov. Skrúcaný bol dlhé roky ženatý s herečkou Zuzanou Tlučkovou a Erika si ju veľmi vážila. Ich manželstvo napokon nevydržalo a po 22 rokoch sa rozviedli. Skrúcanému v tom čase na Miss Spiša učarovala mladučká Dominika, ktorá neskôr dlhé roky pracovala ako redaktorka. Po piatich rokoch však zanikol aj tento vzťah.

Osudový ples Spišiakov

Článok pokračuje na ďalšej strane: