Pre slovenskú herečku chcel opustiť manželku. Zdeněk Svěrák nakoniec s láskou svojho života žije 65 rokov

Hovorí, že keď mu to s niekým klape, nemá potrebu nič meniť. Zdeněk Svěrák, ktorý 28. marca oslavuje 88. narodeniny, sa tohto motta drží v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. So svojou manželkou Boženou oslávi tento rok 64. výročie svadby, aj keď to už od začiatku ich manželstva nemali ľahké. Známemu režisérovi manželka odpustila odchod z domu aj to, keď sa počas krízy stredného veku zamiloval do slovenskej herečky.

O brata prišiel pre hrdzavý klinec

„Prišiel som na svet ako náhradník za svojho zosnulého brata Zdeňka Svěráka, a preto na mňa boli rodičia, myslím, preopatrní, aby sa mi náhodou niečo nestalo ako bratovi. A ošetroval ma rovnaký doktor, ktorý nezachránil toho prvého Zdeňka,“ spomínal pre Aha! Svěrák, ktorý prišiel o staršieho brata, ktorý ako päťročný zomrel na sepsu po tom, čo stúpil na hrdzavý klinec.

Rodičia druhého syna „Zdeňka číslo dva“ strážili ako okolo v hlave a aj preto sa z neho stalo úzkostlivé dieťa, ktoré na nich bolo silno naviazané. Jeho mamička niesla smrť svojho prvorodeného syna tak ťažko, že si siahla na život. Lekári jej ale v poslednej chvíli vypumpovali žalúdok a zachránili ju. „Mamička bola citlivá a ja som tiež. Preto sa nehanbím napísať scénu, o ktorej viem, že bude dojímavá. A kašlem na to, že mi budú hovoriť, že je to gýč. Dojatie a smiech sú váhy. Taký je život, že sa niekedy smejeme a inokedy plačeme,“ hovoril pred rokmi pre Český rozhlas.

Zdeněk Svěrák sa chcel v detstve stať vodičom pekárskeho auta, neskôr prezidentom alebo sprievodcom. Hral hokej, volejbal, miloval hudbu a knihy, z ktorých čítal nahlas pred rodičmi a asi tam sa podľa neho zrodila túžba niečo prednášať pred publikom. Na gymnáziu začal písať svoje prvé humorné poviedky, ktorými bavil svojich spolužiakov a vtedy zistil, že mu robí radosť, keď dokáže rozosmiať ľudí. Aby ale sám nebol spolužiakom na smiech, svoje diela písal pod pseudonymom „Tornillo“, čo v španielčine znamená zverák.

Tolerantná spolužiačka Božena

Jeho otec ale chcel mať zo syna elektroinžiniera a Zdeněk sa skutočne prihlásil na elektrotechnickú fakultu v Prahe. Všetko sa zmenilo jeden večer, keď Svěrák vystupoval v kultúrnom dome, kde prednášal Nerudovu báseň. Jeho výkon mal obrovský úspech.

Uvedomili si to aj jeho rodičia, ktorí sedeli v hľadisku. Vtedy Zdeněk nabral odvahu a predstúpil pred nich so želaním, že by sa namiesto elektrotechniky chcel venovať učiteľstvu češtiny. Rodičia podľa neho boli ešte omámený jeho recitovaním, preto so zmenou súhlasili. A urobili dobre. Na škole totiž Zdeněk stretol svoju osudovú partnerku Boženu. Vtedy však netušil, že raz bude za svoj obrovský úspech ďakovať práve tolerantnej spolužiačke.

Dovolila mu odísť

