Čistili záchody vo vlakoch, aby vyžili. Peter Marcin s Ľubkou prežili aj drsné časy s dvojplatničkou a švábmi

Už ako dieťa mal potrebu všetkých baviť a táto vášeň mu zostala dodnes. Herec a moderátor Peter Marcin, ktorý 27. marca oslavuje 58. narodeniny, baví divákov na televíznych obrazovkách už viac ako 20 rokov a málokto by povedal, že energický muž ako on mohol niekedy prežívať aj náročné časy. Kým sa stal hviezdou, spolu s manželkou Ľubkou si toho preskákali veľa, no práve ťažké časy ich navždy spojili.

„Nemali sme čas na nezmysly. Snažili sme sa niečo vybudovať, dosiahnuť, lebo začiatky neboli jednoduché,“ povedal otvorene pre Slovenku komik, ktorý v tých najťažších časoch žil s manželkou a malým synčekom na internáte, kde nemali nič, iba dvojplatničku a množstvo švábov.

Na pódiu ako trojročný

Narodil sa v Ružomberku, kde podľa jeho slove prežil až romantické detstvo. Stále bol vonku, hrával futbal a hokej a druhým domovom bola preňho domácnosť jeho starých rodičov. Svoju energickosť zdedil po babičke, ktorá bola vždy plná veselosti, od rána do večera si pospevovala a smiala sa. Aj herecké gény má údajne po nej.

„Mali by ste ju vidieť, ako sa vedela tváriť pred dedkom a aké všelijaké výstupy s ním predvádzala - od talianskych až po tie romantické. Všetko som od nej odpozoroval,“ spomínal Peter Marcin pre Korzár.

Mal len tri roky, keď vystupoval pred publikom so svojou prvou básničkou a odvtedy sa pódium stalo jeho svetom. Vyhrával recitačné súťaže, bol triednym zabávačom a nevynechal žiadnu príležitosť na vystupovanie. Počas stredoškolských čias dokonca založil kapelu, s ktorou hrávali na svadbách a zábavách. Počas jedného vystúpenia na stužkovej sa do neho zamilovala Ľubka, ktorá ho zas očarila svojím tancom.

Právnička a humorista

