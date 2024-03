Kričali po nej Mandarinka Darinka a jej to išlo na nervy. Miška Pašteková vymenila slávu za obyčajný život

V hudbe si chcela dať pauzu, no nakoniec to dopadlo inak.

Nebyť Jula Viršíka, nebola by slávna. Bol to práve on, kto pred vyše 30 rokmi vytiahol do éteru vtedajšieho Rock FM rádia Mandarínku Darinku. „Zásadne tým ohol trajektóriu môjho žitia. Stále v sebe nemám vyriešenú otázku, či to ohnutie bolo pre mňa dobré, alebo nie,“ otvorene priznala Michaela Pašteková, detská hviezda, ktorá slávu vymenila za obyčajný život. To, kam sa jej život uberie, by tipoval len málokto.

Nechcela byť popová hviezda

Rodená Bratislavčanka odmalička rada spievala a už ako štvorročnú ju rodičia prihlásili do speváckeho krúžku. Spev nikdy nepokladala za niečo, čomu by chcela zasvätiť celý život. „Nikdy som nechcela byť popová hviezda,“ priznala v relácii NA SCÉNE. Mala osem rokov, keď ju starý otec presvedčil, aby ju rodičia prihlásili do konkurzu na detských spevákov, ktorý robil Peter Nagy.

Ten chcel v tom čase na slovenskú hudobnú scénu priniesť hudobný idol deťom a tínedžerom, no Michaela nebola jeho prvou voľbou. Všetko zmenil Julo Viršík, keď sa jedného dňa z recesie rozhodol pustiť do éteru Mandarinku Darinku.

„Julo mal neomylný čuch na to, čo má potenciál stať sa hitom. Nielen čo sa týka zahraničnej produkcie, ale aj tej slovenskej. A tam dokázal objaviť hitový potenciál aj takých (teoreticky totálne nehitových) záležitostí ako Mandarinka Darinka od Mišky Paštekovej,“ napísal hudobný expert Juraj Čurný. Každá úspešná skladba podľa neho prešla testom Julovej hitparády a Mandarinka Darinka uspela tiež.

Hit jej zmenil život

