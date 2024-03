Saténové obleky, trvalá a čakanie na slaďák. VIDEO ukazuje, ako vyzerali diskotéky v osemdesiatkach

Koľkí z vás si len tak zaspomínate na svoju pubertu? Na život bez skutočných starostí, na prvú lásku, na prvé zábavy a diskotéky? Na sociálnych sietach koluje krásne video z roku 1980, ktoré vás do týchto čias zaručene prenesie. Pripomeňte si s nami éru saténových oblekov, trvalej na vlasoch a syntetizátorových hitov, na ktoré sa nehanbíme vlniť ani dnes.

Desaťročie s vlastným charakterom

„Osemdesiate a deväťdesiate roky mali svoj vlastný charakter, niesli prvky rebélie, no jedinečné boli hlavne po hudobnej stránke," píše o tejto ére portál Sme. Hity zo spomínaných rokov sú nepochybne stále aktuálne a mnohých z nás dokážu vďaka pekným spomienkam aspoň na moment vrátiť do mladosti, do momentov, kedy sme na diskotékach drali jedny topánky za druhými.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1051314745968268

Ako zachytáva video, mládež na parkete predvádzala najnovšiu módu - saténové obleky, pletené svetre, ale aj rifle, ktoré rodičia ťažko pozháňali za bony v Tuzexe. Dievčatá sa zas túžili podobať na Madonnu či Beátu Dubasovú a tak si natupírované vlasy upravovali širokými čelenkami.

Na parket ich lákali hity prenikajúce zo západu, ikonická Pomáda, nesmrteľná ABBA, no nezaostávali ani vychádzajúce slovenské hviezdy. Najmä zaľúnenci celý čas čakali na slaďák. Mohol ním byť napríklad hit Miroslava Žbirku a Mariky Gombitovej - V slepých uličkách. Všetci sa bavili a z piesní sa stávali hity, ktoré sú aktuálne dodnes.

Vypočujte si s nami najkrajšie slaďáky 80. rokov

