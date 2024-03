Samo Tomeček po rozvode otvorene: Všetko sme zvládli civilizovane a s pokojom. Som za to vďačný

„Už dlhší čas žijeme oddelene, zmenili sa nám priority v živote, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Zostávame však priateľmi. Príčinou nášho rozchodu nebola tretia osoba,“ vyjadril sa pred pár mesiacmi Samo Tomeček, ktorý priznal, že po troch rokoch manželstva sa so Sophie rozhodli pre rozvod. Ako prezradil bývalý superstarista pre Plusku, v marci ich oficiálne rozviedli a s bývalou manželkou môžu byť inšpiráciou pre mnohých, ako zvládnuť rozvod so cťou.

Láska z fitka

Iskra medzi nimi preskočila náhodne vo fitku a Samo Tomeček sa netajil, že išlo o lásku na prvý pohľad. Nemal to však jednoduché. „O mňa sa musí zabojovať,“ hovorila pre Netky Sophie, ktorá nakoniec začala k spevákovi cítiť rovnaké sympatie. Dôkazom toho, že išlo o lásku ako hrom, bolo, že po siedmich mesiacoch ju požiadal o ruku.

„Vážení a milí, oznamujeme celému svetu, že sa milujeme už dlhší čas. A rozhodol som sa nedávno Sophie požiadať o ruku, lebo je to žena, s ktorou to stojí za to a chcem s ňou stráviť zvyšok môjho života,“ písal na sociálne siete ešte v roku 2019 spevák, O rok na to sa postavili pred oltár.

Pre svoju manželku Samo Tomeček zložil aj zamilovanú pieseň a všetkým sa zdalo, že nemôže byť viac šťastný. O to viac prekvapilo, keď po troch rokoch prehovoril o rozchode.

Rozvod za 45 minút

